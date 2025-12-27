今日の運勢は？ ★12月28日（日）12星座占いランキング！ 第1位は射手座（いて座）！ あなたの順位は何位…!?

2025年12月28日（日）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）12月28日（日）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の莉瑠（リル）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は射手座（いて座）！ あなたの星座は何位……？プライベートが充実しやすくワクワクした気持ちが広がりやすい1日となりそうです。恋愛運も好調なので、好きな人に積極的にアプローチしてみましょう。調子の良い運気で楽しい日となりそうです。今日は直感が冴えやすいので行動的に過ごしてみましょう。思い切って遠出をしてみるのも良さそうです。視野が広がりやすく成長に繋がるような1日となりそうです。今日は色々なものに目を向けてみましょう。映画をみたり、書店で雑誌を見てみるのも良さそうです。対人運が好調でコミュニケーションが活発な1日となりそうです。特にパートナーや親しい人との会話が広がりそうです。ラッキーアイテムはハーブティー。趣味が充実しやすく友達との交流が広がりやすい1日です。今日は身近な人とのコミュニケーションを大切にしましょう。ラッキーアイテムはナッツ類。人脈が広がりやすくいろんな人とのコミュニケーションが広がりそうです。自分とは価値観の違う人との交流も大切に過ごしてみましょう。金運が好調です。今日はショッピングに出かけたり、欲しいものを思い切って購入したりするのも良さそうです。特に欲しいものがない場合は好きな食べ物を食べるのも良さそうです。マイペースに過ごせると良い日です。今日は家でのんびりと過ごしたり、部屋の掃除をしたりするのも良さそうです。特にベッド周りを整えることがおすすめです。内省がテーマです。今日は今年をじっくりと振り返ってみましょう。今後の大切な気づきが見つかりそうです。余裕がある人は瞑想する時間を持ってみましょう。忙しい1日となりそうです。今日は色々とやらなくてはいけないことが多くなりそうです。焦らず優先順位をつけて進めていきましょう。身体を動かすことでラッキーが巡ってきそうな日です。今日は運動をしたり、遠出をしたりするとリフレッシュができそうです。近くを散歩するのもおすすめです。今日はたくさん睡眠を取ったり、息抜きをしたりしましょう。モヤモヤした気持ちも出やすいので無理をしないことが大切になりそうです。夜はゆっくりとお風呂に浸かりましょう。今日は行動することでラッキーが巡ってきそうです。運動や掃除をして、「活動的に過ごすこと」を心掛けてみましょう。■監修者プロフィール：莉瑠（リル）占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなどの苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。SATORI電話占い月間ランキング連続1位。