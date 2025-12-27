レアル・マドリードが、パリ・サンジェルマン（PSG）に所属するポルトガル代表MFヴィティーニャの獲得を検討しているようだ。スペインメディア『カデナ・セール』が伝えた。

現在25歳のヴィティーニャは2022年夏にポルトからPSGに加入し、昨季のチャンピオンズリーグ（CL）制覇に大きく貢献。2025年のバロンドールでは同僚のFWウスマン・デンベレとバルセロナの神童ラミン・ヤマルに次ぐ3位に輝いた。

『カデナ・セール』の討論番組『エル・ラルゲロ』で語られたところによると、レアル・マドリードのヴィティーニャ獲得オペレーションで鍵を握るのは、ブラジル代表FWヴィニシウス・ジュニオールとの契約延長交渉だ。交渉がまとまらなかった場合、レアル・マドリードは契約残り1年となる来年夏、1億ユーロ（約184億円）以上でのヴィニシウス売却に動くとされ、その資金を元手にヴィティーニャ獲得に挑戦する可能性があるようだ。

ただ、レアル・マドリードがヴィティーニャを欲しがったとしても、PSGが売却に応じるかどうかは別問題。スペイン紙『アス』のアリツ・ガビロンド編集長は『エル・ラルゲロ』の中で、「明らかにレアル・マドリードはヴィニシウスよりもヴィティーニャを必要としている。その願望は理解できるが…たとえ世界中の金を積まれてもPSGが売却するとは思えない」と、現時点では絵空事だと指摘した。

なお、ヴィティーニャの獲得に動くかどうかを問わず、コモからアルゼンチン代表MFニコラス・パスを買い戻す事実は変わらなさそうだ。