アストン・ヴィラを率いるウナイ・エメリ監督が、チェルシー戦に向けた意気込みを口にした。26日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。

21日に行われたプレミアリーグ第17節でマンチェスター・ユナイテッドに2－1で勝利したアストン・ヴィラは公式戦10連勝を達成。データサイト『OPTA』によると、これは同クラブにとって1914年3月以来、111年ぶりのことであることが伝えられていた。

この好調ぶりからプレミアリーグでは首位アーセナルと勝ち点「3」差の3位につけているアストン・ヴィラは、30日にアーセナルとの直接対決を控えているなか、27日には勝ち点「7」差あるものの、4位につけているチェルシーとのアウェイゲームに臨む。

公式戦11連勝を狙う一戦を前にエメリ監督は「今の私たちの調子は、私たちの勢いにとってとても重要なものだ。明日は私たちにとって非常に大きな試練となる」と重要な一戦となることを強調した。

「チェルシーというのも、アウェイというのも、大きなテストとなるもので、これにどのように対応していくかは大きな試練になる。明日の彼らとの対戦を前に私たちのモチベーションはとても高く、楽しみにしている。この試合に強く集中しているし、ベストを尽くすつもりだ」

また、クラブ公式サイトによると、エメリ監督は「今、彼ら（チェルシー）は私たちの下にいるけど、彼らは力強く、自信を持ってプレーしている。彼らは格上のチーム相手には非常に良い戦いを見せているしね」とチェルシーを警戒していることも語っているようだが、果たして首位アーセナルとの対戦を前に連勝を「11」に伸ばすことはできるのだろうか。