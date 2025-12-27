マンチェスター・ユナイテッドが、エヴァートンの元U－21イングランド代表MFジェームズ・ガーナーの獲得に関心を示しているようだ。26日、イギリス紙『デイリーメール』が報じた。

マンチェスター・ユナイテッドは中盤の補強が課題の一つとなっており、本命であるイングランド代表MFエリオット・アンダーソン（ノッティンガム・フォレスト）の獲得は来年夏に挑戦すると見られている。ただ、ルベン・アモリム監督は1月の移籍市場における補強の可能性を否定しておらず、安価に層の厚みを増せるオプションとして、アカデミー育ちのガーナーを買い戻すことが検討されているようだ。

現在24歳のガーナーは、8歳からマンチェスター・ユナイテッドの下部組織に入団し、2019年2月に17歳でトップチームデビューを飾った。しかし、その後はレギュラー定着とはならず、ワトフォードやノッティンガム・フォレストへの期限付き移籍を経験した。

ガーナーは2022年夏からエヴァートンに完全移籍し、これまで公式戦通算103試合に出場している。イングランド代表を率いるトーマス・トゥヘル監督も最近のガーナーのパフォーマンスに感銘を受けている模様で、A代表招集の可能性が噂されている。

ガーナーとエヴァートンとの現行契約は2025－26シーズン終了で満了を迎え、クラブ側が行使可能な1年間の延長オプションが付帯している。そのため、ガーナーの獲得を目指すクラブはお手頃な移籍金で獲得が可能だ。ただ、エヴァートンは長期の契約延長を望んでおり、年内での交渉成立を目指しているようだ。