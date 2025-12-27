夏菜 子育て中の“感情の忙しさ”を赤裸々告白「もう天使〜！」「コラーッ！」の繰り返し!?

すみれとHIROMI＆FUKAMIが、美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMのラジオ番組「KOSÉ Find My Beauty」（毎週日曜9:00～9:30）。ゲストのライフスタイル、美容メソッドやルーティンなどを紹介します。(※今回のMCはすみれとFUKAMI)。12月7日（日）、14日（日）、21日（日）放送ゲストは、女優として活躍する夏菜（なつな）さんです。FUKAMI とは10年以上の親交がある夏菜さん。7日の放送では、2021年に結婚後、2022年3月に第1子（女児）、2023年8月には第2子（男児）を出産し、現在2児の母としても奮闘する夏菜さんに、育児エピソードなどを伺いました。▶▶この番組内容は「TOKYO FMポッドキャスト」やスマホアプリ「Spotify」などの音声配信サービスでもお楽しみいただけます。FUKAMI：2人のお子さんの子育てで忙しいし、大変だと思いますが、お子さんたちに癒やされたり、ほっこりする時間もありますか？夏菜：それは毎日思います。「もう、この子たち本当に天使～！」「この子たちと出会えてよかった」って思うんだけど、その次の瞬間に「何やってんの？ コラーッ！」「危ないでしょ!!」みたいな。感情が忙しいです（笑）。すみれ：本当に危ないときは、ちゃんと怒らないとですからね。うちの子も結構やんちゃで。パパは結構怒るけど、ママは優しいから大丈夫ってなっちゃうけど、「ママも怒るよー！」ってちゃんと言わないと、いつも「ヒヒッ～」って（ふざけてしまうから）。夏菜：そう。でも、“ママが優しい”って分かっているのは、それはそれでいいこと。私も本当は怒りたくなくて、すみれちゃんみたいな優しいママでいたいけど難しい（苦笑）。番組では他にも、すみれとの出産トーク、年子育児のリアルと喜び、子育て中の感情の揺れ動き、産後の美容とインナービューティーなどについて語る場面もありました。＜番組概要＞番組名：KOSÉ Find My Beauty放送日時：毎週日曜 9:00～9:30amパーソナリティ：すみれ、HIROMI＆FUKAMI番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/findmybeauty/