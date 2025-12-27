夏菜 年子育児の壮絶さを吐露「今、本当に大変！」「本当に言うこと聞かなくて（笑）」

すみれとHIROMI＆FUKAMIが、美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMのラジオ番組「KOSÉ Find My Beauty」（毎週日曜9:00～9:30）。ゲストのライフスタイル、美容メソッドやルーティンなどを紹介します。(※今回のMCはすみれとFUKAMI)。12月7日（日）、14日（日）、21日（日）放送ゲストは、女優として活躍する夏菜（なつな）さんです。FUKAMI とは10年以上の親交がある夏菜さん。7日の放送では、2021年に結婚後、2022年3月に第1子（女児）、2023年8月には第2子（男児）を出産し、現在2児の母としても奮闘する夏菜さんに、年子育児のリアルと喜びなどについて伺いました。▶▶この番組内容は「TOKYO FMポッドキャスト」やスマホアプリ「Spotify」などの音声配信サービスでもお楽しみいただけます。FUKAMI：夏菜さんはお子さんが2人いて、年子なんですよね。夏菜：2歳の男の子と3歳の女の子です。今、本当に大変で（笑）。FUKAMI：全然大変そうじゃないように話していますけど、多分大変なんですね。夏菜：本当ですよ！ 今、こんなに笑っていますけど、（子どもたちが何かやった）次の瞬間には本当に怒ってますから（笑）。FUKAMI：ちょっと悪さをしちゃったりする時なんですね。夏菜：もう、とにかく危なくて。前を見ないで走ったり。呼んでも絶対に止まらないし、それが面白いと思ってるから。「止まりなさい」って言っているのに、「へへへ～」みたいな感じで走って、頭にコブつくっているような毎日ですから。FUKAMI：ケガが心配だから怒るんですよね。夏菜：そう。だけど、もう本当に言うこと聞かなくて（苦笑）。すみれ：あと、どこかにいなくなってしまいそうなこともある。本当に一瞬ですよ。シュッと。早いです。FUKAMI：私、すみれと夏菜ちゃんのお子さん会ったことあるけど、結構静かだった。だから日によるのね。夏菜：今が一番大変かもしれません。もう本当に言うことを聞かない（苦笑）。私が言っている言葉を、まだちゃんと理解できてないし、子どもたちの言葉も「ばーばーばー」ぐらいな感じだから、もう本当に大変で。娘が「右に行きたい」、息子が「左に行きたい」みたいな感じで動いて、毎日その繰り返しです。すみれ：「自分が2人いたら良かったな……」っていうぐらいになりますね。夏菜：そう！ 本当に手が足りない（笑）。FUKAMI：すみれは「1人でも大変」って言ってたから、確かに2人ってすごいですよね。すみれ：本当にリスペクトです。世の中のママたちみんなリスペクトだし、2人、3人、4人の子どもがいたらも、もう本当に大変だと思う。夏菜：大変ですが、2～3歳ぐらいの年になると一緒に遊んでくれるから、意外と手が空く瞬間もいっぱいあるんです。FUKAMI：そっか！夏菜：いつも親友みたいにずっと遊んでいる。それは本当に「近い年で産んでよかったな」って思うことでもあります。すみれ：お友達と一緒に遊ばせているような感じになりますよね。FUKAMI：確かに。1歳違いは、ちょっと双子みたいな感じですよね。番組では他にも、すみれとの出産トーク、子育て中の感情の揺れ動き、産後の美容とインナービューティーなどについて語る場面もありました。＜番組概要＞番組名：KOSÉ Find My Beauty放送日時：毎週日曜 9:00～9:30amパーソナリティ：すみれ、HIROMI＆FUKAMI番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/findmybeauty/