「層を欠いている」ドジャース、放出捕手を呼び戻した背景は！？　米メデ…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間19日、チャッキーロビンソン（アトランタ・ブレーブス傘下FA）捕手を獲得した。今季終盤に同選手を一度手放しながら、チームが再獲得に動いた背景はどこにあったのか、米メディア『ドジャーブルー』が報じている。

ロビンソンは今季5月にロサンゼルス・エンゼルスを戦力外となり、ウエーバーでドジャースへ加入した。9月にはメジャーで1試合に出場したが、これ以外に出番はないまま、再びウエーバーでブレーブスに移籍。その後、11月に自由契約になっていた。

[sp_ad]

同メディアは「ウィル・スミス捕手とダルトン・ラッシング捕手がそれぞれ正捕手と控え捕手として役割を固めているため、ドジャースにはロビンソンを必要とする明確な理由はない。しかし、ベン・ロートベット捕手がシンシナティ・レッズへ流出したことで、球団はメジャーでの経験を持つ捕手の層を欠いている。ロビンソンはおそらく来季を3Aで迎え、捕手陣に故障者が出た場合にのみ昇格することになるだろう」と指摘している。

現段階では補強より補充の意味合いが強いようにみえるが、来季のロビンソンはメジャー捕手陣に割って入ることはできるのだろうか。

【関連記事】

【了】