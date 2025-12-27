河内(かわち)平野のほぼ中央、大阪市と生駒(いこま)山の間に位置する大阪府東大阪市(ひがしおおさかし)は、都会の華やかさとみどり豊かな自然に包まれたまち。ラグビーの聖地がある“ラグビーのまち”、技術力と創造力が集まる“モノづくりのまち”でもあります。

今回は東大阪市の花園ラグビー場で実施される「全国高等学校ラグビーフットボール大会」とふるさと納税返礼品を紹介していきます。

高校生の熱い試合を応援! 「全国高等学校ラグビーフットボール大会」について

第105回全国高等学校ラグビーフットボール大会

・開催日時：2025年12月27日(土)～2026年1月7日(水)

・開催場所：東大阪市花園ラグビー場

・アクセス：【公共交通機関】近鉄奈良線「東花園駅」から徒歩8分／OsakaMetro中央線・近鉄けいはんな線「吉田駅」から徒歩15分

※公共交通機関の最新の運行情報・運休情報につきましては、各社のホームページ等をご確認ください。

「全国高等学校ラグビーフットボール大会」は、毎年12月末から1月にかけて「東大阪市花園ラグビー場」で開催される、男子高校生による伝統的な大会です。

昭和38年の第42回大会より本会場での開催が定着し、第84回大会からは「ラグビーのまち東大阪市賞」を創設。ラグビーボールをかたどった木製(クスノキ)のトロフィーを優勝校へ授与しているそうです。

今年で105回目の開催を迎える本大会は、地区予選を勝ち進んできた都道府県の代表校56校が、ラグビーの聖地“花園”で頂点に向かって熱い試合を繰り広げます。

1929年に開場した「東大阪市花園ラグビー場」は、90年近く日本ラグビーの歴史とともに歩み、2018年に最新の設備とともに生まれ変わりました。

選手のことを一番に考えて育てられた芝生や、日本のラグビーの歴史を感じるミュージアムのほか、大型映像装置やナイター照明など、さまざまな観戦スタイルに対応するスタジアムで、ラグビーに詳しくない人も試合を楽しめること間違いなしです。

自治体からのメッセージ

東大阪市は、26カ所もの鉄道駅があり大阪市からもほど近く好立地なまちです。京都、神戸、奈良などへも1時間以内でアクセスできるため、通勤通学にも便利です。全国的にも有名で国内外問わず多くの観光客が訪れる「石切劔箭(いしきりつるぎや)神社」、昭和レトロな雰囲気が漂う「石切参道商店街」、また、都会からの好アクセスにも関わらず自然を存分に感じられる「生駒山」など、観光も楽しめるまちです。各先で迎えてくれるあたたかい「人」や、石切おでんなどの「食」にもご注目。ぜひ、実際に訪れて見て触れて感じてみてください。

東大阪市のふるさと納税返礼品について

東大阪市の中で人気を誇る返礼品の、多彩に調節可能なキャンプ用チェアー「スゴイッス」と、新着の「のびトライくん」キーホルダーを紹介します。

スゴイッス

・提供事業者：ビーズ株式会社

・サイズ：(約)W60×D66×H69／86／90／94cm ※最長部

収納サイズ：(約)W39×D46×H11cm

総重量：(約)2.3kg

・寄附金額：5万8,000円

4段階の高さと3種類の角度に調節可能な「スゴイッス」です。焚き火からハイスタイルまで対応し、食事がしやすい前傾姿勢から星空を眺められる後傾姿勢まで幅広いシーンで活躍! 組み立てがしやすいのもうれしいポイントです。

のびトライくん

・提供事業者：東大阪市都市魅力産業スポーツ部国際観光室

・サイズ：(約)48mm×123mm×11mm

・寄附金額：5,000円

東大阪市のマスコットキャラクター「トライくん」が、学業、仕事、スポーツ、どんな挑戦にも、あなたの「のびしろ」を応援してくれるキーホルダー「のびトライくん」です。チャレンジ精神あふれる「トライ」と、可能性がどんどん「のびる」夢のコラボ。「のびてトライ! みんなの”のびしろ”応援するで! 」

今回は大阪府東大阪市のイベント「全国高等学校ラグビーフットボール大会」と、人気の返礼品を紹介しました。充実した設備が自慢のスタジアムで高校生ラガーの熱闘を観戦することができます。年末年始には家族みんなで手に汗握りながら応援するのも良いですね。返礼品のイスは、ロースタイルから空を見上げる星空スタイルまで7スタイルで使用できるので、アウトドアに重宝しそう! 気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてください。

