マンチェスター・ユナイテッドを率いるルベン・アモリム監督が、ニューカッスル戦で4バックを採用した意図を明かした。イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。

プレミアリーグ第18節が26日に行われ、マンチェスター・ユナイテッドはニューカッスルと対戦。24分にパトリック・ドルグのダイレクトボレーで先制すると、これが決勝点となり、1－0で完封勝利を収め、リーグ戦3試合ぶりの白星を飾った。

試合後、アモリム監督は「私たちにとっては本当に厳しい試合だった。前半は良いプレーができていたと思うけど、後半はひたすら守備に徹して、（マテウス・）クーニャと連携してプレーしようとした。後半はトランジションからのチャンスもあったけど、良い勝利だったと思う」と振り返りながら、次のように続けた。

「これまでここで何度も良いプレーをしても勝ち点3を取れなかった試合があったが、今日は正反対だった。ともに苦しんで、勝利することができた。私たちはともに多くの時間を過ごした。苦しい時期もあったが、それがチームに良い結果をもたらすこともある」

また、この試合ではこれまで頑なに貫いてきた3バックのシステムではなく、4バックを採用したことに驚きの声も上がっているが、アモリム監督はその理由について「前半はより多くの危険を演出し、より多くのチャンスを作るのには、多くの選手を中盤に配置した4バックが唯一の方法だったと考えていたことを示せたと思う。ボールキープに関しても昨年の試合ではアウトサイドでの一対一で負けていたことを覚えている。だから、とにかく試合をイメージして選手たちが安心してプレーできるように努めた」と説明した。

【ハイライト動画】マンチェスター・ユナイテッドvsニューカッスル