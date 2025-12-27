19歳で独学から始めた水中写真家の道 中村征夫の心を動かした、福島県・五色沼の「えも言われぬ光景」とは？

放送作家・脚本家の小山薫堂とフリーアナウンサーの宇賀なつみがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「日本郵便 SUNDAY’S POST」（毎週日曜15:00～15:50）。12月21日（日）の放送は、水中写真家の中村征夫さんをゲストに迎えて、お届けしました。今回は、水中写真家の中村征夫さんがスタジオに登場しました。先週のゲストだった作家・椎名誠さんとは旧知の仲で、「あやしい探検隊」のメンバーとして共に旅をしてきた間柄です。大型連休になると仲間たちとでかけ、キャンプを楽しんでいたといいます。1945年に秋田県で生まれた中村さんは、19歳のときに独学で水中写真を撮り始めました。その後、撮影プロダクションを経て31歳でフリーランスに。1977年、東京湾に初めて潜り、ヘドロの海でもたくましく生きる生物の姿に衝撃を受け、「東京湾定点観測」をライフワークとして継続。木村伊兵衛写真賞、文化庁芸術作品賞、土門拳賞、日本写真協会年度賞など数々の賞を受賞しています。写真も潜水の経験もほとんどないまま飛び込んだ世界でしたが、神奈川の海で出会ったダイバーたちに無我夢中で質問を投げかけ、「普段無口な自分が、なぜこんなに興奮しているんだろう」と感じたといいます。「ひょっとしたら幼い頃に死んでしまった母親が“これをやれ”と、背中を押してくれているのかもしれない」という直感から、中村さんは水中写真家としての第一歩を踏み出しました。最初に撮影した魚はハタンポ。続いて、キタマクラというフグでした。これまで撮影してきた魚については「何千種類、何万種類になっているんでしょうかね」と、積み重ねた年月の重みを静かに語ります。水中写真家として50年もの間活動してきた中村さん。多くの人が「東京湾はきれいになった」と感じる一方で、中村さんの目には別の現実が映っています。ゴミ処理が進み、海面にはほとんどゴミが見えなくなったものの、湾岸部の人口増加が進んでいるのと、ゲリラ豪雨による未処理の排水が海へ流れ込むことで「東京湾のヘドロが実はどんどん厚くなっています」と中村さんは指摘します。温暖化の影響で生き物の北上も顕著で、憧れの魚・タチウオの大群を「いつか1枚に収めたい」と願いながら、水中ドローンを駆使して挑み続けています。熊本県・天草にも思い出深い海があります。中村さんの親友が亀島にログハウスの別荘を建ててくれた縁から頻繁に通い、「テーブルサンゴ、ミドリイシというサンゴが非常に群生していて、ものすごく美しい海です」と語りました。2025年5月、中村さんは写真集「裏磐梯 五色沼湖沼群」（大月書店）を発表しました。その舞台となった福島県の五色沼湖沼群は、磐梯山の噴火によって生まれた大小およそ30あまりの湖や沼で、現在は国立公園にも指定されています。この場所で水中撮影を許可されているのは、水中写真家として長年活動してきた中村さんただ一人です。きっかけは34年前、「どうしても沼に潜りたかった」という強い思いからでした。当時、環境庁に撮影許可を申請したものの、最初は認められなかったといいます。それでも中村さんは、「沼の1つが将来、蒸発して消えてしまうかもしれない。きちんと潜って撮っておいたほうがいい」と考え、粘り強く交渉。その結果、撮影が正式に許可されました。中村さんが見た五色沼の水中世界は、他に類を見ない景色が広がっていました。火山がもたらした物質と森、地下水などが混ざり合い、水は乳白色を帯び、場所によっては複雑な色を描き出します。その光景について、「こういう世界はどこにもないですね。世界広しといえども」と語り、水面を上から見下ろした光景については「えも言われぬ美しさ」と表現しました。番組テーマの「手紙」にちなんで、中村さんが手紙を書きたくなる場所に挙げたのは、1ヵ月間過ごした「グリーンランド」でした。「もっとも厳しい環境だった」と振り返ったのは、イヌイット族が住む地球最北の居住区シオラパルク。人口50人ほどの最果てで、先住民と暮らす日本人の大島育雄さんと出会い、言葉を交わせた驚きと感謝が今も胸に残っているそうです。「ずいぶんお世話になったので、手紙でやり取りしたい」と思うほど、深い縁を感じています。今回の放送では、中村さんが「撮影クルーを襲った母クジラ」に宛てた手紙を読み上げる場面もありました。＜番組概要＞番組名：日本郵便 SUNDAY'S POST放送日時：毎週日曜 15:00～15:50パーソナリティ：小山薫堂、宇賀なつみ番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/post/番組公式X：@sundayspost1