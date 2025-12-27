すみれ 出生体重4.2kgの出産を回顧「コロナ禍で1人で産んだ」「旦那さんも立ち会えずめっちゃ寂しかった」

すみれとHIROMI＆FUKAMIが、美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMのラジオ番組「KOSÉ Find My Beauty」（毎週日曜9:00～9:30）。ゲストのライフスタイル、美容メソッドやルーティンなどを紹介します。(※今回のMCはすみれとFUKAMI)。12月7日（日）、14日（日）、21日（日）放送ゲストは、女優として活躍する夏菜（なつな）さんです。FUKAMI とは10年以上の親交がある夏菜さん。7日の放送では、2021年に結婚後、2022年3月に第1子（女児）、2023年8月には第2子（男児）を出産し、現在2児の母としても奮闘する夏菜さんとすみれが出産時のトークで盛り上がりました。すみれ：私と夏菜ちゃんは、2人ともママなんですよね。夏菜：そうなんです。産まれたてのときに、病院でばったりお会いしました。FUKAMI：すみれちゃんと夏菜ちゃんが同じ病院だったんですか？夏菜：病院は違うんですけど、私が産後検診に行く時だったかな？ すみれちゃんに会ったら臨月でお腹がパンパンで。すみれ：（赤ちゃんの出生体重は）4.2kgでした。夏菜：すごい！FUKAMI：それで、会ってどうしたんですか？すみれ：うちの旦那さんと（夏菜さんが）仲良いんですよ。夏菜：そう、もともと知り合いでね。FUKAMI：出産前のすみれちゃんに会って、何かアドバイスしたんですか？夏菜：そう、すみれちゃんが「来週産むんだけど、すごい怖いよ～」って、すごく不安そうな顔をしていて。「大丈夫だよ！」「（出産）楽しかったよ！」みたいな話をしました。すみれ：その時のこと、いまでも鮮明に覚えています。当時コロナ禍で、（立ち会いが禁止されていて）1人で産みました。（感染症のことがあるので）看護師さんもたまに来てくれたりで、旦那さんも入れなかったの。すっごく寂しかったです。産後も1人で退院するまで。夏菜：ええー！すみれ：でも、赤ちゃんとはずっと一緒だったから、赤ちゃんとの絆がすごかったんです。FUKAMI：逆にね。夏菜：すごい。隣の病院なのに結構違いますね。私もコロナ禍でしたが、私（が出産した病院で）は立ち合いできました。出産直前にパパをスタンバイさせて、パッと入ってきてもらって、“3いきみ”ぐらいで生まれた感じでした。FUKAMI：そんなうまくできるんですか？夏菜：計画無痛（分娩）だったから、うまくコントロールできました。番組では他にも、FUKAMIとの出会いと親交エピソード、年子育児のリアルと喜び、子育て中の感情の揺れ動きなどについて語る場面もありました。＜番組概要＞番組名：KOSÉ Find My Beauty放送日時：毎週日曜 9:00～9:30amパーソナリティ：すみれ、HIROMI＆FUKAMI番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/findmybeauty/