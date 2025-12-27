俳優の川口春奈が、28日に放送されるTBS系バラエティ番組『バナナマンのせっかくグルメ!! 年末SP』(17:00～21:00 ※17:00～18:00は一部地域を除く)にスタジオゲストとして登場する。

ロケでは豪快な食べっぷりで共演者やスタッフを驚かせた川口だが、スタジオ出演は今回で初となる。スタジオには、川口のほか飯塚悟志(東京03)、近藤春菜(ハリセンボン)、高橋茂雄(サバンナ)、松田好花(日向坂46)といった番組お馴染みのメンバーも登場する。

スタジオには、バナナマン・日村勇紀が今年出会った全120品の日本全国の絶品グルメの中から、厳選された4軒のお店が屋台になって集結。バナナマンの2人は「この番組のこのスペシャル回の収録、本当にいいでしょ？ご褒美だと思っているから！」と太鼓判を押す。

グルメは「町を代表する王道グルメ」と「知られざる人気絶大グルメ」に分けて紹介。博多からは「びっくり亭本家」の「鉄板焼肉」が登場する。ゲストの目の前で豪快に調理を行い、そのままアツアツの出来立てを提供。ニンニクのいい香りが充満しシンプルな食材で作られる絶品グルメに、ゲストはひと口食べた途端、その美味しさに驚きの声を上げる。

また、年末SPのグルメ探しには完全新作スペシャルドラマ『ラストマン－全盲の捜査官－ FAKE／TRUTH』『映画ラストマン -FIRST LOVE-』から福山雅治＆大泉洋コンビ、吉田鋼太郎＆吉田羊コンビが登場し、それぞれ地元の方おすすめの絶品グルメを求めて旅に出る。

