ヘンクに所属する日本代表MF伊東純也が復帰戦でゴールを記録した。

伊東は10月14日に行われた『キリンチャレンジカップ2025』のブラジル代表戦で負傷。それ以降、2カ月以上戦列を離れていたが、25日にヘンクの公式インスタグラムが伊東の練習復帰を報告。トレーニングに取り組む写真を投稿していた。

そして、伊東は26日に行われたジュピラー・プロ・リーグ（ベルギー1部リーグ）第20節クラブ・ブルッヘ戦で72分から途中出場を果たす。すると、2－3のビハインドで迎えた76分に大仕事。左サイドでボールを受けると、持ち前のスピードを活かしたカットインでエリア内へ侵入。相手DFに囲まれながらも、そのまま独力でシュートまで持ち込み、右足を振り抜き、値千金の同点弾を記録した。

同点ゴールを決めた伊東は、9月に行われたシント・トロイデン戦以来となる今季3点目をマーク。しかし、チームはその後、80分と後半アディショナルタイムに失点を許し、首位チームを前に3－5で敗戦。ヘンクは公式戦6試合勝利から遠ざかる結果となった。

ベルギーリーグはここから中断期間に入り、ヘントの次戦は2026年1月17日のズルテ・ワレヘム戦となる。

【動画】伊東純也が復帰戦でスーパーゴール！



