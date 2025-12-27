フジテレビの動画配信サービス・FODでは、『ゲームセンターCX たまに行くなら九州弾丸ツアー ～激レアゲームを求めて～』を、きょう27日24時から独占配信する。

『ゲームセンターCX たまに行くなら九州弾丸ツアー ～激レアゲームを求めて～』

CS・フジテレビONEで20年以上にわたり放送を続ける『ゲームセンターCX』は、“有野課長”こと、よゐこ・有野晋哉が、数々のレトロゲームに挑み続けてきた番組。今回は九州を舞台にした特別編として登場する。

激レアゲームとの出会いを求めて九州各地のゲームスポットを巡る有野課長。弾丸ツアーの道中では、出張企画ならではの空気感や、有野課長の素顔が垣間見える場面も描かれる。

さらに、有野の挑戦では名作『ピクミン』に挑戦。果たして有野課長はエンディング画面を見ることができるのか。

前後編に加え、放送では収まりきらなかった旅の模様や未公開エピソードも含め、全4話構成で配信される。

有野課長 コメント

「どうも、ゲームセンターCX課長の有野です！

今回FODをご覧の皆さんの為に、激レアなゲームを探しに九州まで行ってきました。

２泊３日で、総移動距離、500km！

ほぼ、移動でしたよw

ギチギチのスケジュールの中たくさんのゲームを遊び尽くしてます(´∀｀=)(=´∀｀)

楽しかったです！

あと、有野の挑戦は『ピクミン』です！

2003年に番組が始まった当初が、ファミリーコンピュータが発売されて20年でした。

そこから出来た番組ルール、20年経てばレトロゲーム。

ってことで、

『ピクミン』がレトロゲームになったことに驚きました。

ただ、ゲームキューブで、課長のやり込んでたゲームでって事で挑戦が２日かかりました。

という事で、内容が盛り沢山すぎて、４週にわたっての配信となります！

久々の出張特番なので、ぜひ観てください(￣^￣)ゞ」

配信スケジュール

＃１ 2025年12月28日（日）０時～＃２ 2026年１月４日（日）０時～＃３ 2026年１月11日（日）０時～＃４ 2026年１月18日（日）０時～