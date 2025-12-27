フジテレビの動画配信サービス・FODでは、音楽フェス『New Beginning Fes 2026』を1月4日にペイ・パー・ビュー(PPV)で生配信する。

『New Beginning Fes 2026』

2025年5月、「New Beginning Fes in GMOシブヤエンタメ祭」として初開催された同イベントは、8月には公開収録形式で第2回を実施し、その模様を地上波フジテレビの特別番組として放送。リアルイベントを実施するだけではなく、配信と放送の連動を軸に、アーティストの魅力と音楽の新たな広がりを多角的に発信してきた。

そして2026年1月4日、東京ガーデンシアターで第3回を開催。出演アーティストには、ジャンルを超えて活躍する多彩な顔ぶれが集結する。

HYBE傘下のYX LABELSから2025年にデビューした7人組J-POPボーイズグループのaoen、スターダストプロモーション所属の9人組ダンス＆ボーカルグループで、EBiDAN(恵比寿学園男子部)のメンバーから構成されているBUDDiiS、同じくEBiDAN所属のグループで、メンバーとファンで強い絆をつないでいきたいという思いが込められた6人組のメインボーカル＆ダンスグループLienel、人気漫画原作の2.5次元ミュージカル『テニスの王子様』、日韓合同オーディション番組『青春スター』から誕生した多国籍K-POPボーイズグループのn.SSign、2019年のオーディション番組『PRODUCE101 JAPAN』の元練習生4人で結成された吉本興業所属の4人組グループOWV。さらにオープニングアクトには、フジテレビのオーディション番組『BEASTAGE』から誕生した6人組の“BEAST”系男性ユニット・└BHNX┘ が登場する。

チケット販売価格は、3,900円 / 3,546コイン。