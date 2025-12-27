東映が運営するYouTube公式チャンネル「東映特撮YouTube Official」にて、スーパー戦隊シリーズ第42作目「快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー」(全51話)の無料初配信＆プレミア公開を実施する。

毎週2話ずつプレミア公開を実施

12月28日毎週日曜日10:00からプレミア公開にて公開、第1話は10:00～、第2話10:30～。毎週日曜日に2話ずつ配信、各話1週間限定公開。第1話のみ最終話の配信終了日まで公開する。

TTFCでは第1話・第2話のオーディオコメンタリーバージョン配信開始

また、東映特撮ファンクラブ(TTFC)にて、12月28日11:00より、「快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー」第1話・第2話のオーディオコメンタリーバージョンも配信開始する。

メインライターをつとめた香村純子氏、第1話・第2話の監督をつとめた杉原輝昭氏、そしてチーフプロデューサーをつとめた宇都宮孝明が集まり、今だから話せる、ここだけの裏話を披露する。

チーフプロデューサー・宇都宮孝明コメント

ルパンレンジャーVSパトレンジャーは、異世界から来た犯罪者集団と、彼らが強奪した秘宝をめぐって、快盗戦隊と警察戦隊、二つの戦隊が火花を散らして「VS」する、ちょっと変わったスーパー戦隊シリーズの第42作です。

快盗の信念、警察の正義感、互いに絶対に譲れぬ思いを、ドラマでもアクションでも特撮巨大戦でもぶつけ合います。

青春の1年間を捧げて快盗と警察を演じてくれた7人の主役たちのお芝居を是非是非ご覧下さい。

「子供のころに見たよ」と言う方も、改めて見直して頂ければ、快盗同士、警察同士、そして快盗と警察の関係性が変化していく丁寧な描写に気付けると思います。

また、いい大人が全力でふざけたいくつかのお話、超広角レンズで全方位の立ち回りを1カットで繋ぐ野心的なアクション等々、ふと気付けば10年近く前の作品ですが、絶対にもう一度見る価値があります。

現在、7人の主役たちは別々のステージで活躍しています。この作品を見て、今の彼らも応援して頂けると幸甚です。

