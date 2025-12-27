元プロ野球選手で野球解説者の五十嵐亮太氏が、YouTubeチャンネル『イガちゃんねる 〜五十嵐亮太の人生は旅だ〜』で22日に公開された動画に出演。ホワイトソックスへの入団が決まった村上宗隆に期待される成績を語った。

村上宗隆

ホワイトソックス加入の村上宗隆に期待される成績

村上が加入するホワイトソックスについて、五十嵐氏は「30本、40本の選手がいるかっていったらいないわけで」「長打は期待されてますからね」と、長打力不足が続くチーム事情を解説。

そのうえで、「打率ってたぶんね、高ければ高いほどいいけど、2割台中盤でもいいと思ってんですよ」「さっきのマックス・マンシーと比較したら、OPSがもう 0.800は絶対超えてもらいたい。もう 0.900いったら最高。そこです」と、同じ三塁手であるドジャースのマックス・マンシーを引き合いに出しながら、具体的な数字を挙げた。

なお、本塁打数に関しては「ホームランは20本くらいいけばオッケーです。だって大谷選手だって1年目21本とか22本ですから」と語り、メジャー1年目としては20本でも十分なラインだと持論を述べていた。