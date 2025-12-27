トータスはこのほど、「年末年始の過ごし方と交通手段に関する調査」を発表した。調査は2025年11月19日～11月21日、2025年～2026年の年末年始の予定が決まっている20代～50代の男女872名を対象にインターネットで行われた。

年末年始の過ごし方、「自宅でゆっくり過ごす」が4割超

「今年の年末年始は、どのように過ごす予定か」を尋ねる設問への回答では、1位が「自宅でゆっくり過ごす」で42.1%、2位が「帰省」で25.0%、3位が「旅行(国内)」で12.8%という結果になった。この結果から、2025年～2026年の年末年始の予定が決まっている人の年末年始の過ごし方で最も多いのは「自宅でゆっくり過ごす」であることが明らかになった。

帰省または国内旅行の行先、1位は「関東地方」

次に、2025年～2026年の年末年始の予定を帰省または国内旅行と回答した人を対象に「今年の年末年始の帰省または国内旅行の行先」を尋ねる設問への回答では、1位が「関東地方」で27.3%、2位が「近畿地方」で20.6%、3位が「中部地方」で19.1%という結果になった。この結果から、帰省または国内旅行の行先で最も多いのは「関東地方」であることがわかった。

今年の年末年始の帰省または国内旅行の行先を地方区分でお知らせください

1人あたりの予算は「1万円～3万円未満」が最多

続いて、2025年～2026年の年末年始の予定を帰省または国内旅行と回答した人を対象に「今年の年末年始の帰省または国内旅行の1人あたりの予算」を尋ねる設問への回答では、1位が「1万円～3万円未満」で27.9%、2位が「3万円～5万円未満」で18.8%、3位が「5万円～10万円未満」で17.3%という結果になった。この結果から、2025年～2026年の年末年始の帰省または国内旅行の1人あたりの予算は「1万円～3万円未満」で考えている人が最も多いことが判明した。

今年の年末年始の帰省または国内旅行の1人あたりの予算をお知らせください

帰省または国内旅行の交通手段は?

2025年～2026年の年末年始の予定を帰省または国内旅行と回答した人を対象に「今年の年末年始の帰省または国内旅行で利用する交通手段は決まっているか」を尋ねる設問への回答では、「はい」が94.9%、「いいえ」が5.1%という結果になった。この結果から、帰省または国内旅行を予定している人の約95%が、その際に利用する交通手段も決まっていることが明らかになった。

今年の年末年始の帰省または国内旅行で利用する交通手段は決まっていますか

次に、「2025年～2026年の年末年始の帰省または国内旅行で利用予定の交通手段」を尋ねる設問への回答では、1位が「自動車」で50.8%、2位が「新幹線・電車」で40.3%、3位が「飛行機」で12.1%という結果になった。この結果から、2025年～2026年の年末年始の帰省または国内旅行で利用予定の交通手段としては「自動車」が最も多いことがわかった。

今年の年末年始の帰省または国内旅行で利用予定の交通手段をお知らせください

交通手段を選ぶ際に重要視したポイント

調査の最後、交通手段が決まっていると回答した人を対象に「今年の年末年始の帰省または国内旅行で利用する交通手段を選ぶ際に、重要視したポイント」を尋ねる設問への回答では、1位が「身体的に楽であること」で38.0%、2位が「家族や友達と一緒の空間を過ごせること」で36.7%、3位が「費用がリーズナブルであること」で36.4%という結果になった。この結果から、2025年～2026年の年末年始の帰省または国内旅行で利用する交通手段を選ぶ際に重要視したポイントは、「身体的に楽であること」が最も多いことが明らかになった。