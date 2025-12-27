アクトインディはこのほど、「冬休みの帰省&旅行事情」についての調査結果を発表した。調査は2025年10月、同社が運営する「いこーよ」会員469名を対象にインターネットで行われた。

子育て世帯の約4割が「帰省しない」

調査では、子育て世帯の約6割が「帰省する」と回答。約4割(37.95%)が「帰省しない」と答えた。背景には、「インバウンド需要で高額な上、混んでいるみたいなので悩み中」「年末年始は高かったりするので出かけません」といった物価高やホテル代高騰といった今年らしい事情がうかがえる口コミも見られた。また、年末年始の約10日間に全国で帰省が集中するため、混雑を避けるのが難しい点や、帰省によって子供の生活リズムが乱れることへの配慮といった子育て世帯らしい懸念なども考えられる。

「帰省」の滞在時間は「半日」が最多

滞在時間に関するデータでは、ママの実家・パパの実家ともに「半日だけ」が最多となり、日帰り(半日＋1日)での帰省割合が高い結果となった。

パパ実家への帰省は半日から1日の日帰りが多く、ママ実家への帰省は「3泊4日」「4泊5日以上」でパパ実家への帰省を上回った。

子育て世帯の年末年始 帰省日数

「帰省しないで旅行」は約3割

帰省しない世帯のうち、「帰省以外の旅行をする人」は約3割、約7割は「帰省も旅行もしない」と回答しており、自宅でのんびり過ごす様子が見られた。

帰省しない旅行先としては「温泉・リラックス」「スキー・スノボ」「テーマパーク」などが口コミで挙がった。

「温泉旅行。露天風呂付きのお部屋でお部屋食があり、動かない旅行で日頃の疲れをとります」(7歳の子どものママパパの声)、「関東圏で温泉旅行。1年の疲れをゆっくり温泉でとりたい」(7歳の男の子・5歳の女の子・0歳の女の子のママパパの口コミ)といった声が見られた。

また、「年末年始はスキー場で、雪遊びと地元の回転寿司か焼肉店で外食します」(11歳の女の子・2歳の男の子のママパパの口コミ)、「スノボ旅行に行きます。年末に二泊してスノボをして、温泉に入る。冬にしか楽しめない雪でたくさん遊びたいです」(16歳の女の子・13歳の男の子・11歳の女の子・7歳の女の子のママパパの声)というスキー・スノボを楽しむ声も寄せられた。

さらに「ディズニーホテルで年越しをする予定です」(10歳の女の子のママパパの口コミ)、「鈴鹿サーキットにいって乗り物にのりたい」(11歳の男の子・8歳の男の子のママパパの口コミ)といったテーマパーク目的の口コミも見られた。