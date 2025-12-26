楽天の津留崎大成は26日、自身のXを更新し、「宅地建物取引士資格試験に合格しました」と報告した。

津留崎は「野球以外の時間を使い勉強し、39点で合格しました」と明かし、「野球に集中してないということは一切なく、野球に100％集中した上で勉強しました。外食や映画、Netflixなどでリフレッシュする時間を使い勉強しただけなので悪い気持ちにならないでください」と綴った。

津留崎は慶應高、慶應大から19年ドラフト3位で楽天に入団。今季は17試合に登板して、防御率3.62の成績を残していた。