大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは2025年11月、主力リリーフの一人だったカービー・イェーツ投手がフリーエージェント（FA）になっている。その後はここまで動きがない中、トロント・ブルージェイズにフィットするのではという意見が出ているようだ。米メディア『ニューズウィーク』が報じた。

イェーツはテキサス・レンジャーズでプレーした2024年シーズン、61登板で防御率1.17という好成績をマークした。ただ、ドジャースにFA加入した2025年シーズンは50登板で防御率5.23と、数字が大幅に悪化し再びFAとなっている。

[sp_ad]

同メディアは「スポーツイラストレイテッドのトビー・シュルマン記者は、ブルージェイズにイェーツとの契約を強く勧めた。2025年シーズンは背中とハムストリングの故障に悩まされ、ポストシーズンにも登板しなかった。しかし、最初の21登板では防御率2.95を記録するなど安定している上、オールスターに選ばれたシーズンからはまだ1年しか経っていない」と言及。

続けて、「ドジャースはタナー・スコット投手を獲得したため、イェーツにクローザーとしての役割は必要としなかった。ブルージェイズは彼を安価な契約で獲得し、ジェフ・ホフマン投手とクローザーの座を争わせることができるだろう。少なくとも、ホフマンが不調に陥った場合に備えてブルペンに置いておける、頼れる戦力になり得る」と指摘している。

【関連記事】

【了】