大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは、ノンテンダーとしていたエバン・フィリップス投手との再契約の可能性が浮上している。しかし、靭帯再建手術（トミー・ジョン手術）から回復途上にあるフィリップスには、他球団も関心を寄せているようだ。米メディア『ドジャース・ネイション』のジェイソン・フライ記者が言及した。

フィリップスはここ数年、安定した投球を続け、ドジャースのブルペンに欠かせない存在となっていた。しかし、昨季のワールドシリーズ直前に腕を痛めて戦線離脱。今季はじめに復帰したものの、わずか7試合の登板で再び故障し、5月にトミー・ジョン手術を受けることが決まった。

[sp_ad]

その後、ドジャースはコスト面を考慮し、フィリップスをノンテンダーとする決断を下した。しかし、フィリップス自身は1年契約での復帰を希望し、今季は自分に賭けてプレーした上で、2027年に改めて長期契約を狙う考えだという。

一般的な回復スケジュールを踏まえると、実戦復帰は6月から7月頃になる見込みだ。ドジャースは大谷翔平選手のように復帰を急がせることはしないため、今季の中盤での復帰は現実的だろう。

フィリップスにはボストン・レッドソックスなどが興味を示しており、フライ氏は「彼は数年前からナ・リーグ屈指の救援投手としての地位を確立していた。優勝争いをする球団を中心に、リーグ全体で彼への関心が高まっている。ドジャースとの再契約を阻止しようと、他球団が本格的に動き出しても全く驚きではない」と言及した。

【関連記事】

【了】