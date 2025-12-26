新日本プロレス・高橋ヒロム「この世界に入ってから“お正月気分”を味わったことがない」その理由を語る

山崎怜奈（れなち）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」（毎週月曜～木曜13:00～14:55）。12月23日（火）の放送では、新日本プロレス所属のプロレスラー・高橋ヒロム選手が登場！ ここでは、2026年1月4日（日）の東京ドーム大会など、年末年始の多忙ぶりについて語った模様をお届けします。れなち：今日はなんと、ベルトを持って来てくださっているんですよね？高橋：もちろんです。いつでも持ち歩いているので。れなち：ちなみに何のベルトでしょう？高橋：GHCジュニア・ヘビー級のチャンピオンベルトです。ノア（プロレスリング・ノア）のベルトですけど、自分は新日本プロレスの人間です。れなち：そうですよね。かっこいいですよ、本当に。高橋：プライベートのときも持ち歩いていますからね。れなち：もう年末ですけれども、ヒロム選手は昨日（12月22日）も後楽園ホールで試合があり、12月26日（金）は大阪、そして、元旦の2026年1月1日（木・祝）にノアの試合が日本武道館であり、1月4日（日）は東京ドームで新日本プロレスの大会に出場……お忙しいですね！ 年末年始らしいことって、できています？高橋：いや、できないですよ。毎年こんなスケジュールだし、2026年に関しては1月1日も追加されたので、なおさらお正月気分にはなれないですよね。れなち：引っ張りだこですよ。高橋：この世界に入ってから、お正月気分なんて味わったことがないので……何ですかね（お正月が近づくと）ピリピリするんですよ。れなち：（デビューされて）もう15年くらいですよね？高橋：そうですね。れなち：うわぁ。高橋：だから、引退した後にゆっくり味わえるように。逆に今は頑張って、後々お正月を楽しもうかなと思います。＜番組概要＞番組名：山崎怜奈の誰かに話したかったこと。放送日時：毎週月～木曜 13:00～14:55パーソナリティ：山崎怜奈番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/darehana/番組公式X：@darehanaTFM