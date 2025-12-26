高橋優「どこを切っても高橋“優”」メジャーデビュー15周年記念ベストアルバム『自由悟然』に込めた思いとは？

グランジ・遠山大輔、潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜 13:00～13:53）。12月20日（土）の放送には、シンガー・ソングライターの高橋優さんが登場！ 12月10日にリリースされたメジャーデビュー15周年記念ベストアルバム『自由悟然』（じゅうごねん）について伺いました。――高橋優さんは秋田県出身のシンガー・ソングライター。大学進学と同時に路上で弾き語りを始め、デビュー前に「福笑い」が東京メトロCMソングに大抜擢。そして、2010年7月にシングル「素晴らしき日常」でメジャーデビュー。2013年には初の日本武道館公演を敢行し、2016年から地元・秋田で野外音楽フェス「秋田CARAVAN MUSIC FES」を開催。今年の7月にメジャーデビュー15周年を迎え、12月10日にメジャーデビュー15周年記念ベストアルバム『自由悟然』をリリースしました。遠山・潮：おめでとうございます！高橋：ありがとうございます！遠山：タイトルの「自由悟然」は造った言葉ですか？高橋：そうですね。「15年」にかけた当て字というか造語なんですけど、もうとにかく「歌う」という自由を選んできたなと。皆さんも、いろんな自由があるなか、それらを切り捨てて「これをやる！」と決めて歩んでいるわけですけど、自由とはいえ覚悟が必要だと思うんです。僕の場合は「歌を歌う」という自由を選びましたけど、その覚悟に迷いはなかったので、「自由」覚悟の「悟」、然るべくの「然」をとって『自由悟然』と……「こんな感じの15年だったな」という文字を、そのままベストアルバムのタイトルにさせてもらいました。遠山：ベストアルバムはDISC1、2、3と3つのタイプがあって、DISC1は「優勝盤」、DISC2は「優遇盤」、DISC3は「優男盤（やさおばん）」と、名前の「優」にひっかけたタイトルになっているんですね。高橋：「どこを切っても高橋“優”」というのが、今回のアルバムのコンセプトなので。潮：うわぁ、素敵です！遠山：「優男」は、すぐ決まった名前ですか？高橋：わりとすぐに決まりました。「DISC3よりは『優男盤』のほうがいいんじゃないかな？」って（笑）。潮：高橋さんの曲は、いつも優しく寄り添ってくださいますからぴったりですね！高橋：いいことを言ってくれますね（笑）！ 本当にありがとうございます。遠山：僕はDISC1の「優勝盤」を聴いて、言葉の潔さや力強さを特に感じました。高橋：うれしいです。遠山：「優勝盤」は、そういう曲が多いですよね？高橋：そうですね。ベストアルバムと言いつつ、例えば、タイアップをいただいた楽曲やライブで盛り上がった曲、（シングルの）カップリングだけど、たくさん聴いていただけた曲など、シングル以外の曲もたくさん収録させてもらっています。そのなかで、どちらかというと「優勝盤」はライブで盛り上がるアップテンポな楽曲が中心で、「優遇盤」はミドルナンバー、「優男盤」はバラードというふうに分けさせてもらっています。12月27日（土）の放送は、名誉伝説をゲストに迎えてお届けします。＜番組概要＞番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時：毎週土曜 13:00～13:53パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/countdownjapan/番組公式X：@JA_CDJ