「お互い人生の“闇”のエリアにいた頃に…（笑）」夏菜×FUKAMIが語る10年以上の親交と変化「昔と全然違う」「今はハッピーな雰囲気！」

すみれとHIROMI＆FUKAMIが、美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMのラジオ番組「KOSÉ Find My Beauty」（毎週日曜9:00～9:30）。ゲストのライフスタイル、美容メソッドやルーティンなどを紹介します。(※今回のMCはすみれとFUKAMI)。

12月7日（日）、14日（日）、21日（日）放送ゲストは、女優として活躍する夏菜（なつな）さんです。FUKAMI とは10年以上の親交がある夏菜さん。7日の放送では、2021年に結婚後、2022年3月に第1子（女児）、2023年8月には第2子（男児）を出産し、現在2児の母としても奮闘する夏菜さんに、FUKAMIとの出会いと親交エピソードなどを伺いました。

FUKAMI：実は私、夏菜ちゃんと、もう10年以上お友達で。

夏菜：そうなんです！

FUKAMI：お互い人生いろいろありましたね。私が初めて会った時、夏菜ちゃんはシングル（独身）だったのが、その後、旦那さんと付き合うことになって、そして結婚して、お子さんが生まれて。

夏菜：多分、出会った当時は、お互い人生の結構“闇”のエリアにいた頃ですよね（笑）。

FUKAMI：（笑）！ 2人ともいろいろ悩みがありましたよね。

夏菜：そうですね。“陰（いん）”な時だったかもしれませんね。FUKAMIちゃんも昔と今では全然違うもんね。

FUKAMI：あなたもよ！ なんかハッピーな雰囲気です。

すみれ：いいママって感じです。

FUKAMI：あと、私、グリちゃんという猫を飼っているんですけど、その猫も夏菜ちゃんが紹介してくれたんですよ。

夏菜：そう。私が運転してブリーダーさんの家に行ったよね。

FUKAMI：一緒にね。ご縁があって。

番組では他にも、すみれとの出産トーク、お風呂嫌いと家族のお風呂事情などのエピソードを語る場面もありました。

