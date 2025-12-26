2025年の阪神タイガースは、圧倒的なゲーム差をつけてのセ・リーグ制覇を果たした。固定された上位打線から生み出される攻撃力、最少失点に抑える投手力。一昨年の日本一を知る経験豊富な選手たちと、若手の躍動が垣間見えた。今回は、個々のポジション別に、2025年の阪神を総括する記事をお送りする。（文・シモ）［1/6ページ］

先発投手編

[caption id="attachment_214484" align="alignnone" width="530"] 阪神タイガースの村上頌樹（写真：産経新聞社）[/caption]

●2025年の主な先発陣（10先発以上）

村上頌樹：26先発、14勝4敗、防御率2.10

才木浩人：24先発、12勝6敗、防御率1.55

大竹耕太郎：16先発、9勝4敗、防御率2.85

伊原陵人：17先発、5勝7敗、防御率2.29

ジョン・デュプランティエ：15先発、6勝3敗、防御率1.39

伊藤将司：13先発、4勝3敗、防御率3.07

今季の阪神の投手陣は、終わってみればチーム防御率2.21とセ・パ両リーグで最高の成績を残した。

その投手陣を牽引したのは、先発の村上頌樹と才木浩人の2本柱である。

丁寧にコーナーを突く制球力が持ち味の村上と、力強い直球を軸に打者を抑え込む才木。

対照的な投球スタイルの2人が、開幕から安定した投球を続けてローテーションを守り抜いた。

今季の村上は、14勝4敗、防御率2.10、勝率.778、奪三振144をマーク。最多勝、最高勝率、最多奪三振の投手三冠に輝いた。

一方の才木は、12勝6敗、防御率1.55で、最優秀防御率のタイトルを獲得した。

この2人を軸に、大竹耕太郎が9勝、昨オフ加入のジョン・デュプランティエが6勝、新人の伊原陵人が5勝、伊藤将司が4勝、髙橋遥人が3勝をマーク。

首脳陣がコンディションをうまく調整しながらのローテーションも功を奏し、先発投手陣の防御率だけで2.35の数字を叩き出した。

こうした先発陣の安定感が、今季の優勝に大きく貢献したのは間違いない。

リリーフ投手編

[caption id="attachment_243693" align="alignnone" width="530"] 阪神タイガースの石井大智（写真：産経新聞社）[/caption]

●2025年の主なリリーフ陣（40試合登板以上）

及川雅貴：66試合登板、6勝3敗46ホールド1セーブ、防御率0.87

石井大智：53試合登板、1勝0敗36ホールド9セーブ、防御率0.17

岩崎優：53試合登板、1勝3敗8ホールド31セーブ、防御率2.10

桐敷拓馬：43試合登板、2勝1敗13ホールド1セーブ、防御率2.84

湯浅京己：40試合登板、4勝4敗22ホールド、防御率2.52

今季の阪神のリリーフ陣は、湯浅京己や桐敷拓馬、及川雅貴や石井大智の中継ぎ陣が試合中盤をつなぎ、抑えの岩崎優につなぐのが主な継投パターンだった。

リリーフ陣も先発陣と同様、うまくコンディション調整をしながらのマネジメント。3連投は極力避け、調子が落ちてきた選手は休養も兼ねて入れ替えるなど、細心の注意を払った。

入れ替えの際には、ドラフト3位の木下里都や育成ドラフト1位の工藤泰成などの若手に登板機会を与え、ベテランの岩貞祐太や島本浩也もうまく起用した。

夏場には、阪神に4年間在籍したラファエル・ドリス、グラント・ハートウィグといった助っ人を補強し、ブルペンを活性化させた。

また、シーズン終盤には現役ドラフトで読売ジャイアンツから移籍した畠世周が良い働きを見せ、様々な投手起用がうまくいった。

特に石井は、50試合連続無失点のNPB記録を樹立する華々しい活躍で、53試合の登板で37ホールドポイント（1勝0敗9セーブ36ホールド）、防御率0.17の成績をマーク。

及川も、66試合の登板で18試合連続ホールドのNPB新記録を打ち立てるなど、52ホールドポイント（6勝3敗1セーブ46ホールド）、防御率0.87と大ブレイクを遂げた。

結果、チームの救援防御率1.96と、最強のリリーフ陣であったことは言うまでもない。

捕手編

[caption id="attachment_243677" align="alignnone" width="530"] 阪神タイガースの坂本誠志郎（写真：産経新聞社）[/caption]

●2025年の主な一軍捕手陣

坂本誠志郎：117試合出場、打率.247、2本塁打、27打点、2盗塁

梅野隆太郎：52試合出場、打率.220、0本塁打、2打点、2盗塁

榮枝裕貴：8試合出場、打率.222、0本塁打、1打点、0盗塁

長坂拳弥：1試合出場、打率.000、0本塁打、0打点、0盗塁

今季の阪神投手陣が好成績を収めたのは、“投手陣の精神的支柱”・坂本誠志郎が正捕手として1年間マスクを被り続けたことが大きいだろう。

一昨年の優勝時に、梅野隆太郎との併用で84試合に出場したのが最多だったが、今季は117試合に出場。チームの正捕手として、スタメンマスクの機会を増やした。

今季の坂本のリードは、投手の状態を見ながら時に強気に、時に打者の裏をかいた巧みな配球が印象的であった。

例えば、8月2日のヤクルト戦、2死三塁の場面。4番・村上宗隆に対して、先発の才木浩人に3球連続で直球を要求して三振を奪った配球には、思わず唸るものがあった。

また、9月23日のDeNA戦、10回裏2死二塁の場面。蝦名達夫との対戦で、畠世周に変化球や直球を要求しながら、最後に外角のカットボールで三振を奪った配球も見事だった。

今季の坂本の成績は打率.247、2本塁打、27打点。守っては守備率.997を記録し、ゴールデングラブ賞を受賞。

坂本が中心となり、本塁を死守したシーズンだった。

その他、今季の阪神の捕手陣は、ベテランの梅野が46試合、榮枝裕貴が6試合、長坂拳弥が1試合でマスクを被った。

内野手編

[caption id="attachment_216516" align="alignnone" width="530"] 阪神タイガースの佐藤輝明（写真：産経新聞社）[/caption]

●2025年の主な内野陣（50試合以上）

大山悠輔：141試合出場、打率.264、13本塁打、75打点、6盗塁

中野拓夢：143試合出場、打率.282、0本塁打、30打点、19盗塁

佐藤輝明：139試合出場、打率.277、40本塁打、102打点、10盗塁

小幡竜平：89試合出場、打率.223、5本塁打、17打点、6盗塁

木浪聖也：72試合出場、打率.193、0本塁打、15打点、1盗塁

熊谷敬宥：85試合出場、打率.224、1本塁打、18打点、6盗塁

髙寺望夢：67試合出場、打率.231、2本塁打、7打点、4盗塁

糸原健斗：61試合出場、打率.203、0本塁打、4打点、1盗塁

今季の阪神の攻撃陣は、三塁・佐藤輝明を中心にチームが回ったと言っても過言ではないだろう。

佐藤は開幕当初、「3番・三塁」でスタートしたが、4月15日のヤクルト戦で今季初めて「4番・三塁」として出場すると、そのままシーズン終了まで4番に定着。

最終的に139試合に出場して打率.277、40本塁打、102打点で、本塁打王と打点王の二冠を達成。押しも押されもせぬ阪神の4番となった。

また、今季は阪神甲子園球場で11本塁打をマーク。左打者泣かせの特有の浜風に負けずに、2桁本塁打を放ったのは立派である。

守備では昨季23あった失策数を6に減らし、ゴールデングラブ賞を受賞。守備面でも大きな成長を見せた。

一塁手の大山悠輔は、3番・森下翔太、4番・佐藤のあとを打つ5番として機能。141試合の出場で75打点を挙げ、得点圏では打率.316、58打点を叩き出した。

二塁手の中野拓夢は、143試合にわたり守備の要として、チームの危機を救う好守を連発。打席では、セ・リーグダントツの44犠打を記録するなど、クリーンナップにチャンスメイクする役割を果たした。

一方、今季も阪神の遊撃は固定されず。

開幕当初こそ木浪聖也が出場していたが、4月19日の広島戦での3失策をきっかけに、小幡竜平が遊撃に定着。84試合に出場して、攻守に光るプレーを見せた。

その他、熊谷敬宥が32試合、髙寺望夢が2試合で遊撃を守った。

外野手編

[caption id="attachment_207557" align="alignnone" width="530"] 阪神タイガースの近本光司（写真：産経新聞社）[/caption]

●2025年の主な内野陣（50試合以上）

森下翔太：141試合出場、打率.264、13本塁打、75打点、6盗塁

近本光司：143試合出場、打率.282、0本塁打、30打点、19盗塁

前川右京：69試合出場、打率.246、1本塁打、15打点、0盗塁

阪神外野陣は、「1番・中堅」の近本光司、「3番・左翼」森下翔太が引っ張った。

今季の近本は開幕戦から順調に安打を重ね、7月には30安打を記録して月間打率.330をマーク。

8月に入ると38打席連続ノーヒットなどの大スランプを経験するも、終わってみれば、140試合の出場で打率.279、3本塁打、34打点。走塁では32盗塁を記録し、通算6度目の盗塁王を獲得した。

また、安打数は160安打を記録し、新人から7年連続の130安打も達成している。

対して森下は、開幕を4番でスタート。開幕2戦目の広島戦で逆転の2点本塁打を放つなど、幸先よく滑り出した。

4月は打率を下げた時期がありつつも、4月15日からは3番で起用され続けた。

結果、143試合の出場で打率.275、23本塁打、89打点とキャリアハイの成績をマーク。特に巨人戦では打率.333、6本塁打、22打点で、得点圏打率は.385と無類の強さを見せている。

一方、左翼のレギュラーは決まらなかった。

開幕から前川右京が「6番・左翼」でスタメンに名を連ね、14試合連続安打を記録するなど好調を維持するが、突然の打撃不振で5月22日に一軍登録を抹消。

以降は、髙寺望夢が45試合、中川勇斗が15試合、小野寺暖が14試合で左翼を守ったが、シーズンを通しての定着とはならなかった。

2025年に垣間見えた「強さ」と「課題」

[caption id="attachment_243732" align="alignnone" width="530"] （左から）阪神タイガースの前川右京、木浪聖也（写真：産経新聞社）[/caption]

セ・リーグ2位の横浜DeNAベイスターズに13ゲーム差をつける圧倒的な強さで、9月7日にNPB史上最速でセ・リーグを制覇した阪神。

1番・近本光司が出塁し、2番・中野拓夢が送り、3番・森下翔太、4番・佐藤輝明、5番・大山悠輔で走者を返す。このパターンが今季の攻撃陣の特徴だった。

守っては、捕手・坂本誠志郎の頭脳的なリードと投手陣の奮闘で、チーム防御率2.21の驚異的な数字をマークし、相手打者を圧倒した。

しかし、ダントツのリーグ優勝の陰で、ウィークポイントである6番以降の打撃の迫力不足は解消されないままであった。

特に、遊撃と左翼は課題の部分だろう。

遊撃は、2023年のV経験者・木浪聖也の不調、それに変わる選手の打力不足が否めなかった。

一方の左翼は、今季飛躍が期待された前川右京の伸び悩みで、左翼は固定されないままであった。

福岡ソフトバンクホークスとの日本シリーズで、もろに露呈したこのウィークポイント解消は、来季に向けて急務である。

また、先発・リリーフ陣は磐石な布陣を揃えるも、黄金時代を形成するには新たな戦力の台頭も求められる。

阪神が掲げた来季のスローガンは、熱覇（ねっぱ）。リーグ2連覇と日本一へ、ドラフトを含めた藤川阪神の来季補強が着々と進められている。

【了】