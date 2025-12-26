大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、不振選手や守備難が目立った外野の補強に動くとみられている。一方、内野については外野ほど目立った話は出ていなかったが、ここにきて大型トレード案が浮上しつつあるようだ。米メディア『クラッチポインツ』が報じた。

獲得候補に挙がったのは、シカゴ・カブス所属のニコ・ホーナー内野手。今季は156試合、打率.297、7本塁打、61打点、29盗塁といった数字を残している俊足巧打の選手だ。

同メディアは「ドジャースは、内野における大きな弱点を解消すると同時に、カブスに対しても、将来有望なプロスペクトという非常に魅力的な見返りを提供できる可能性がある。来季が近づきロースター編成の重要性が増している中で、ホーナーを巡るトレードにおいて、この2球団は戦略的に非常に相性がいいといえる」としつつ、ドジャースがキム・ヘソン内野手、リバー・ライアン内野手と引き換えにホーナーを得るトレード案を提案。

続けて、「カブスはキムという質の高い打撃力を持つ選手と、大きな伸びしろを秘めるライアンを獲得できる。ナ・リーグ中地区とワールドシリーズ（WS）制覇を狙ううえで前進となるだろう。ドジャースが抱えていた内野の層の薄さという問題は、これで一気に解消される。ホーナーはこれまで積み上げてきた実績があり、しかも契約状況も有利であることから、中堅クラスの補強として理想的な獲得候補だ」と記している。

