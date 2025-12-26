今日の運勢は？ ★12月27日（土）12星座占いランキング！ 第1位は牡羊座（おひつじ座）！ あなたの順位は何位…!?

2025年12月27日（土）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）12月27日（土）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師のムクルさんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は牡羊座（おひつじ座）！ あなたの星座は何位……？あなたがあなたらしくいるために、ご自身と向き合う時間をつくると良いでしょう。自分がどんな自分でありたいかを明確にしていくことで、運気が上がっていくと伝わってきています。お洒落をしてお出かけをしましょう。遠くに行けば行くほど良いですよ。その土地やそこにいる人たちのエネルギーによって、あなたに新たなインスピレーションが降りてくるかもしれません。胸が熱くなるようなことに意識をむけて、行動していくことで運気アップに繋がるでしょう。好きなことややりたいことを積極的に取り入れていくと、満足度の高い1日になりそうですよ。積極的にコミュニティに参加していくことで、ビジネス運を上げていくことができそうです。あなたに必要な情報がはいってきたり、人脈ができたり、良い流れがやってきそうですよ。お仕事とプライベートのバランスを取っていくことで、運気が良くなる日です。オンとオフの切り替えを大切にして、きっちりお仕事はしつつ、プライベートは思いっきり楽しむと良いでしょう。あなたのためだけに、時間とお金を使っていきましょう。お仕事で必要な知識を身につける為に勉強をしたり、自分磨きのためにお金をつかったり、自分に投資をすることで良い展開がありそうですよ。いろいろな人の価値観を取り入れていくことで、あなたが将来のために何をしていけばいいかが明確になっていきそうです。なにか迷いがあるのであれば、尊敬できる方に相談をしてみるのも良いでしょう。個人の財産の管理や、お金の流れについて、見直したり考えたりする時間をつくりましょう。真剣に考えていくことで、豊かさがさらにやってくることになるでしょう。あなたが安心できる人たちと関わる時間をつくりましょう。居心地が良いと感じる人たちと過ごすことで、リラックスできて、あたたかい気持ちになれそうですよ。ヨガや瞑想などをすることで、運気がアップする日になりそうです。あなたの心とカラダが整うことで、望みを叶えるために今何をするべきなのかが明確になっていくでしょう。モテ運アップの日になりそうです。好きな人とのロマンチックな時間を楽しみましょう。異性関係のトラブルも起こりやすいので、お相手がいる方は誤解をされないように注意が必要です。最近あなたは頑張りすぎていませんか？疲れが溜まってしまっていたら、今日こそご自身を癒す時間をつくりましょう。マッサージ店やリラクゼーションサロンに行くのも良いでしょう。真の健康は、思考とカラダと精神が調和した状態にあるときに生まれます。真の健康を維持するには、バランスを見出すために日常のあらゆる面に気をつける必要があります。今のご自身を観察して、真の健康を維持するために行うべきことは何かを考えていきましょう。お食事や、運動、休息、瞑想など、今あなたに必要なことを実行していくことで、良い流れがやってくるでしょう。■監修者プロフィール：ムクル（mukulu）池袋占い館セレーネ所属。SATORI電話占いで月間No.１に輝き、その後殿堂入り占い師に。最強の占い師を決定するテレビ番組『THE 的中王』（中京テレビ）で『的中王2025』に輝く。母方の親戚がクリスチャンということもあり、幼少期から聖書を愛読し、天使の存在を身近に感じながら育つ。「天使の声」をメッセージとして伝えている。