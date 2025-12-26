「トミカ・プラレールフェスティバル in FUKUOKA」2026年春開催　巨大ジオ…

福岡・E・ZO FUKUOKAでは、2026年3月20日（金・祝）から4月5日（日）までの17日間、「トミカ・プラレールフェスティバル in FUKUOKA」が開催されることが決定した。

会場はBOSS E・ZO FUKUOKA 6Fイベントホール。イベントでは、迫力満点の「トミカ・プラレール巨大ジオラマ」をはじめ、蒸気機関車にボールを入れて遊ぶ「石炭を入れよう」など、新しい展示やアトラクションが多数登場する。特に、大人気の「トミカつり」や「トミカ組立工場」に加え、今回初めて「新幹線ルーレット」が体験できるのも見どころだ。

入場チケットは12月26日（金）より販売開始。料金は平日700円、土日祝800円（3歳以上、2歳以下は保護者1名につき2名まで無料）で、チケットは日時指定制を採用。12歳以下の子どもは保護者の同伴が必要となる。

主催は福岡ソフトバンクホークス株式会社。公式サイトでは、チケット購入やイベント詳細の確認が可能だ。

春休み期間中に開催される本イベントは、トミカやプラレールの世界に触れながら遊べる貴重な機会。ファミリーや子どもたちにとって、わくわくと発見に満ちた時間となるだろう。

イベント開催概要

開催期間

2026年3月20日（金・祝）～4月5日（日）17日間

開催会場

BOSS E・ZO FUKUOKA 6Fイベントホール

営業時間

9:00～17:00

※最終入場は閉場の40分前。

チケット料金（税込）

入場券

平日（3歳以上）700円

土日祝（3歳以上）800円

※2歳以下は保護者1名につき最大2名まで無料。

※12歳以下のお子様は保護者の同伴が必要。

※会場内の混雑を避けるため、下記の入場分は日時指定制。

・土日祝：終日

・平日：9:00～12:00

※チケット購入の際にご希望の入場時間をご指定ください。

※チケット枚数には限りがございます。完売の場合はご了承ください。

※混雑時はイベント会場内の安全のため、チケット券面の入場時間をこえて、お待ちいただく場合あり。

※障がい者割引は適用外。また、介助者もチケットが必要。

主催

福岡ソフトバンクホークス株式会社

