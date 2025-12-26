JR東日本八王子支社は26日、中央線快速・青梅線グリーン車の魅力を伝えるため、グリーン車の利用で「JRE POINT」をプレゼントするキャンペーンを実施すると発表した。エントリー期間は12月26日から。キャンペーン対象は2026年1月10日の乗車からとなる。

「モバイルSuicaで中央線快速・青梅線グリーン車に乗って出かけようキャンペーン」のエントリー期間は1月31日まで。「JRE POINT」のウェブサイトからエントリーし、1月10～31日に「モバイルSuica」で中央線快速・青梅線のグリーン車を利用すると、抽選で合計1,500名に「JRE POINT(通常ポイント)」をプレゼントする。

中央線快速(東京～大月間)と青梅線(立川～青梅間)を「モバイルSuica」のグリーン券で乗車するごとに1口の応募となり、「JRE POINT」で交換したグリーン券を「モバイルSuica」で利用する場合も対象となる。平日利用による応募の場合は500名に600ポイント、土休日利用による応募の場合は1,000名に1,200ポイントを抽選でプレゼント。平日利用と土休日利用でそれぞれ抽選を行うため、ダブル当選も可能だという。

買い物することで応募口数が増える特典もあり、1月10～31日に中央線快速(吉祥寺～大月間)と青梅線(立川～青梅間)の「JRE POINT」加盟店で買い物し、「JRE POINT」を貯めると、合計2,000円分ごとに応募口数が1口増える。買い物での応募口数は最大で5口までとなる。

対象店舗での買い物とキャンペーンへのエントリーでオリジナル賞品(ペットボトルホルダー)をもらえるオープニングイベントを立川駅と八王子駅で開催。立川駅は1月10日11～16時に「駅たびコンシェルジュ」前、八王子駅は1月11日11～16時に「みどりの窓口」前で行う。