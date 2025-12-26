「動きが出てくるかもしれない」ドジャース、前球団首脳を補強に利用する…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、今季まで上級副社長を務めていたジョシュ・バーンズ氏がコロラド・ロッキーズのフロントに入った。球団首脳が同地区チームに流出した形だが、逆にトレード補強に利用する可能性もあるかもしれない。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

同メディアは「ロッキーズとドジャースがトレードをすることは滅多になく、メジャーリーガーを絡めたトレードは2014年が最後だ。しかし、ジアスレチックのファビアン・アルダヤ記者は、バーンズ氏がロッキーズのフロント入りしたことで状況が変わる可能性があると推測している。オーナーのディック・モンフォート氏から直接断念の指示が出ない限り、外野のポジションを埋めるため、ブレントン・ドイル外野手をトレードする動きが出てくるかもしれない」と指摘。

[sp_ad]

続けて、「ドイルは比較的安価で獲得できる可能性があり、テオスカー・ヘルナンデス外野手の影響で大きく足を引っ張られている外野守備を大幅に改善できる存在だ。中堅にドイル、右翼にアンディ・パヘス外野手、そして左翼にテオスカーという形になれば、守備面でははるかに安心感が増すだろう」と記している。

ドイルは今季138試合、打率.235、15本塁打、57打点といった数字を残しているが、ドジャースがバーンズ氏の“コネ”を使い獲得に動くことはあるのだろうか。

【関連記事】

【了】