読売ジャイアンツは25日、前レッドソックス傘下3Aウースターに所属していたブライアン・マタ投手を獲得したと発表した。

マタ投手は2016年にレッドソックスと契約してプロ入り。メジャーでの登板経験はないものの、今季は3Aで42試合に登板し、67回1/3を投げて93奪三振と、イニング数を上回る奪三振を記録するなど、高い奪三振能力を示した。

また、母国・ベネズエラで行われたウィンターリーグでは9試合に登板し、4勝2敗、防御率1.57と安定した成績を残している。

身長190センチ、体重101キロの恵まれた体格から投げ込む速球は最速160キロ超。力強いボールを武器に、打者を圧倒する投球が持ち味だ。

マタ投手は「私の才能を信じてくれた読売ジャイアンツに心から感謝しています。このような機会をいただき大きな喜びと興奮を感じ、長い歴史と世界的な知名度を誇る名門球団の一員になれることを光栄に思います。

競争心が強く、常に全力を尽くし、献身的な選手として見ていただけると思います。ファンの皆さんにお会いできることを楽しみにしています。優勝を目指して頑張りましょう！」とコメント。

すでに加入が発表されている前レイズのフォレスト・ウィットリー投手とともに、低迷が続く巨人投手陣の再建を担う存在として、大きな期待がかかる。

