ファジアーノ岡山は26日、大分トリニータからGK濵田太郎が完全移籍加入することを発表した。

濵田は2000年2月21日生まれの現在25歳。初芝橋本高校、大阪産業大学を経て、2022年に大分へ入団した。ルーキーイヤーは公式戦の出番を得られず、2年目にはAC長野パルセイロへ期限付き移籍。実戦経験を積み、2024シーズンより大分に帰還すると、GKムン・キョンゴンと定位置争いを繰り広げながら、2024明治安田J2リーグでは24試合に出場。2025明治安田J2リーグでは29試合でゴールマウスを守った。

大学卒業後に加入した大分を完全移籍で離れることが決まり、濵田はクラブを通して次のようにコメントを発表している。

「今年も一年間熱い応援ありがとうございました。この度、ファジアーノ岡山に移籍することになりました。今回の移籍に伴い、自分の決断を受け入れてくださり、背中を押してくれたチーム関係者の皆様、本当にありがとうございました。レンタルを含め大分で過ごした4年間は、自分にとってかけがえのない時間となりました。4年間ありがとうございました」

また、新天地となる岡山を通しては「この度ファジアーノ岡山に加入することになりました、濵田太郎です。ファジアーノ岡山の一員として、自分自身初めてのJ1に挑戦できることを大変嬉しく思います。自分の力を最大限活かし、岡山の勝利の為に全身全霊で闘います。応援よろしくお願いします」と意気込んだ。

今季がクラブとしてJ1初参戦だった岡山は、2025明治安田J1リーグを13位で終え、来季は明治安田J1百年構想リーグ、および移行後の2026－27シーズンもJ1を舞台に戦うことが決まっている。2025明治安田J1リーグの37試合でゴールマウスを守った“絶対的守護神”のGKスベンド・ブローダーセンは、今月15日に川崎フロンターレへの完全移籍が発表された。ブローダーセンが退団したことを受けて、濵田は岡山の新たな守護神として期待が寄せられている。