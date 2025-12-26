西武は26日、3月5日(木)から東京ドームなどで開催される「2026 WORLD BASEBALL CLASSIC™」の出場選手として、平良海馬が選出されたと発表した。

平良は球団を通じて「このたびWBC日本代表に選出していただき、大変光栄に思います。日の丸を背負って戦う責任と誇りを胸に、一球一球に自分の持てるすべてを込めて投げたいです。日本の勝利に貢献できるよう全力を尽くします」とコメント。

平良は今季54試合に登板して、4勝2敗8ホールド31セーブ、防御率1.71の成績を残した。