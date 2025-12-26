マンチェスター・シティに所属するノルウェー代表FWアーリング・ハーランドは、ジョゼップ・グアルディオラ監督が選手たちに課した“クリスマス期間の体重管理”をクリアした模様だ。現地時間25日、イギリスメディア『イギリスメディア『マンチェスター・イブニング・ニュース』が伝えている。

厳格な性格で知られるグアルディオラ監督は、クリスマス期間中に選手たちが体重を増やす可能性を警戒。「もちろんクリスマスに食事はできるが、彼らの様子を見守りたい。（現地時間）27日のノッティンガム・フォレスト戦のメンバーリストを作る際の参考になる」と、体重オーバーした選手のメンバー外を示唆していた。

「完璧なコンディションの選手が体重を3キロオーバーしてチームに戻ってきたと想像してみてほしい。その選手はマンチェスターに留まり、ノッティンガムへは行かないだろう、それは間違いない」と語っていたグアルディオラ監督。これに反応したのが、今季公式戦23試合で25ゴール4アシストをマークしているハーランドだった。同26日、マンチェスター・Cの絶対的エースは自身の公式インスタグラムで体重計の上に立つ写真を公開。「All good！！（すべて良好！！）」というメッセージを添え、体重管理の成功をアピールした。

【画像】無事に“ぽっちゃり化”阻止！ クリスマス明けのハーランドの体重は……？