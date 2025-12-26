“ミスターパーフェクト”がBCリーグ加入へ新たな挑戦　槇原寛己氏が東京レ…

株式会社東京レジデンシャルは26日、同社が運営するプロ野球独立リーグ（ルートインBCリーグ）加盟を目指す球団「東京レジデンシャル」に、読売ジャイアンツのエースとして活躍した槇原寛己氏がCCO（チーフ・コミュニケーション・オフィサー）に就任したと発表した。

東京レジデンシャルは、2026年のBCリーグ正式加盟を目標に、チーム体制の強化やファン基盤の拡大、地域社会との関係構築に取り組んでいる。その一環として、現役時代に巨人のエースとして活躍し、現在は野球解説者としても知られる槇原氏をCCOに迎え、球団の情報発信力とブランド価値の向上を図る。

CCOは球団と地域、ファン、メディアをつなぐ要職で、槇原氏はその中心となり、球団のビジョンや活動を広く伝える役割を担う。東京レジデンシャルが掲げる「地域とともに歩む球団」という理念のもと、市民にとって身近で親しみやすいプロ野球チームづくりを推進していく。

また、東京という都市の特性を生かし、国内のみならずアジアを含む海外との交流や情報発信にも力を入れる方針だ。槇原氏の豊富な経験と高い知名度を活用し、育成や地域交流を軸にした球団価値の創出を目指す。

槇原氏は1982年のドラフト1位で巨人に入団。1994年には完全試合を達成するなど、19年間にわたって第一線で活躍した名投手だ。引退後も解説者として野球の魅力を伝え続けており、その発信力と信頼感は独立リーグ球団にとって大きな武器となる。

東京レジデンシャルは、あきる野市と青梅市を拠点に活動し、2025年10月にBCリーグ準加盟が承認された。来季の正式加盟に向け、指導体制の整備や地域連携施策を進めており、今回の槇原氏の就任を追い風に、球団の存在感をさらに高めていく構えだ。

