ロサンゼルス・ドジャースは今オフ、上級副社長を務めていたジョシュ・バーンズ氏が、コロラド・ロッキーズのGMに就任。その人事異動をきっかけに、両球団の間でこれまで考えにくかったトレードが浮上しているという。米メディア『ドジャース・ウェイ』のカトリーナ・ステビンス記者が言及した。

ロッキーズは他球団からもフロントやコーチ陣を積極的に招き入れており、本気で再建から競争モードへ移行しようとしていると見られている。

ドジャースとロッキーズは2014年以来、トレードが行われてこなかったが、バーンズ氏の就任によってブレントン・ドイル外野手がドジャースに移籍する案が実現するかもしれない。

ドジャースは今オフ、外野の守備力向上を課題としており、特にテオスカー・ヘルナンデス外野手の守備が指摘されてきた。ドイルはゴールドグラブ賞を2度受賞した名手で、昨季は149試合に出場し、打率.260、OPS.764、中堅手でOAA＋14と圧倒的な守備指標を残した。

注目を浴びているドジャースとロッキーズの関係について、ステビンス氏は「ドイルに関してはフィラデルフィア・フィリーズ、ニューヨーク・ヤンキース、ボルチモア・オリオールズを含む他球団が問い合わせたようだ。ロッキーズは放出に消極的だが、ドジャースは元幹部への恩を頼りに交渉を進めるかもしれない」と言及した。

