◆ 今季ブレークの24歳と球団最大契約

現地時間25日、アスレチックスがタイラー・ソダーストロム外野手（24）と2032年までの契約延長に合意したと『ESPN』のジェフ・パッサン記者が報じた。契約は7年総額8600万ドルとされ、2033年シーズンの球団オプションも含まれている。

ソダーストロムは2020年のドラフトで球団1巡目指名を受け、有望株捕手として2022年にMLBデビュー。昨季は一塁を主戦場とし、3年目の今季は左翼にも転向しながら158試合に出場すると、打率.276、25本塁打、93打点、OPS.820と大きく飛躍を見せた。

低予算球団として知られるアスレチックスだが、昨季にもブレント・ルーカーと2029年、ローレンス・バトラーとは2031年までの契約延長に合意。ソダーストロムの新契約は昨オフにFA加入したルイス・セベリーノの3年総額6700万ドルを上回り、球団史上最高額の契約となった。

今季はソダーストロムのみならず、22歳の一塁手ニック・カーツが新人王に輝き、23歳の遊撃手ジェイコブ・ウィルソンがオールスターゲーム初選出を飾るなどブレーク。元ドラフト1位指名の3選手を中心に、2028年のラスベガス移転に向けたチーム再建を進めている。