ガンバ大阪は26日、サンフレッチェ広島から期限付き移籍で加入していたMF満田誠が、明治安田J1百年構想リーグより完全移籍に移行することを発表した。

現在26歳の満田は広島の育成組織出身。流通経済大学に進学後、2022シーズンから広島のトップチームに加入した。ルーキーイヤーにJ1リーグで9得点を挙げる活躍を披露し、JリーグYBCルヴァンカップ制覇にも貢献。同年夏には東アジアE-1サッカー選手権で日本代表デビューを飾った。

広島では公式戦通算124試合に出場して25ゴールを記録。しかし、2025シーズンは開幕から出番を得られず、G大阪への期限付き移籍を決断。2025明治安田J1リーグでは35試合の出場で2ゴールを挙げ、AFCチャンピオンズリーグ2でも6試合の出場で4アシストを記録し決勝トーナメント進出に貢献した。

満田は完全移籍移行に際し、G大阪のクラブ公式サイトを通じて次のようにコメント、新シーズンへの意気込みを示した。

「サンフレッチェ広島から加入しました満田誠です。ガンバ大阪のタイトル獲得に向けて全力を注ぎ、戦っていきます。昨シーズンより更にチームに貢献できるよう頑張ります。改めまして、よろしくお願いします」

また、満田は広島のクラブ公式サイトを通じてもコメントし、アカデミーで約3年、トップチームでも約3年を過ごしたクラブへの感謝を綴った。

「このたび、ガンバ大阪に移籍することになりました。ここで伝えきれないほどの思い出が沢山あります。プロになって約3年間で様々な経験をし、成長することができました」

「サンフレッチェ広島で11番を背負わせてもらえて嬉しかったです。チャントを聞くたびに毎試合心が熱くなっていました。ですが、中々その期待に応えるような活躍ができずに申し訳なく思います。選手はもちろんのこと監督、スタッフ、会社の方々、ファン・サポーターの方々にはとても温かく沢山支えられましたし、助けてもらいました。毎試合沢山のファン・サポーターの方々の熱い応援は凄く力になっていました」

「ユース時代にこのクラブでプレーすることを選んでから自分にとって特別なクラブになり、本当にサンフレッチェ広島が大好きです。このクラブで最高のチームメイトとサッカーができて幸せでした。約3年間ありがとうございました。」