プロ野球選手の夢の舞台裏に、あなたも立てるチャンスが到来しました！あの読売ジャイアンツの主砲、岡本和真選手の「代打」としてイベントをサポートできる、まさに夢のようなアルバイトが「シェアフル超バイト」で募集されています。時給25,000円という驚きの高額報酬に加え、直筆サインまで手に入るこのレアバイトの全貌を、この記事で徹底解説します。忘れられない最高の体験を、あなたも掴んでみませんか？
夢の舞台裏へ！岡本和真選手の「代打」バイトとは？
プロ野球ファンの皆さん、そして「人生で一度はこんな体験してみたい！」と胸を熱くする皆さんへ、衝撃的なお話があります。あの日本を代表するスラッガー、岡本和真選手の公式イベントをサポートできるという、まさに夢のようなアルバイト募集が発表されたのです。
企画概要：非日常を体験するチャンス
この企画は、スキマバイトアプリでおなじみの「シェアフル」が仕掛ける「超バイト」の一つ。普段の生活では決して味わえない、想像を超えたインパクトのある特別なアルバイトを提供することで知られています。
今回募集されるのは、2026年1月14日（水）に開催されるチャリティーイベント『MOTOKI FOUNDATION CHARITY EVENT 101-Smile-』における、岡本和真選手の「代打」というユニークな役割です。具体的には、イベントにおける岡本選手のサポート役として、お客様からのプレゼントをお届けしたり、お客様へ贈るサインを受け取ったりするのがお仕事内容。まさに、岡本選手とファンをつなぐ重要な架け橋となる、二度とないかもしれない貴重な機会です。
驚きの特典：高額報酬と豪華プレゼント
この「岡本和真の代打バイト」には、心を揺さぶる魅力が満載です。時給25,000円！短時間で高収入
わずか2時間の就業で、日給50,000円という破格の報酬が提示されています。さらに、交通費は全額支給。これは単なるアルバイトを超えた、まさに「超バイト」と呼ぶにふさわしい条件でしょう。イベント招待＆直筆サインという豪華特典
お仕事としてイベントに参加できるだけでなく、なんとイベントご招待（2名様分）が付いてきます。さらに、イベント後には岡本選手の直筆サインまで手に入るというのですから、ファンにとっては垂涎もの！1名まで同伴可能！感動を分かち合える
なんと、就業者の他に1名まで同伴が可能（3歳以上）。ご家族や友人と同じ空間でこの貴重な体験を分かち合えるなんて、素晴らしいサプライズです。「代打」という特別な呼び名
「代打」という言葉が持つ響きは、野球ファンならずとも胸が高鳴るはず。「よく寝る方」「夢あふれるフィールドで歴史を築きたい方」といった歓迎条件も、このバイトが単なるルーティンワークではないことを物語っています。
応募方法：スマホから簡単エントリー
この夢のようなバイトに応募するために必要なのは、スマートフォンといくつかの簡単なステップです。
シェアフル公式Xをフォロー
対象ポストをリポスト
シェアフルアプリをダウンロード＆本登録
アプリ内で「超バイト」バナーをタップ
「応募」ボタンをタップ！
【募集要項のまとめ】応募期間: 2025年12月26日（金）～2026年1月4日（日） 当選発表: 2026年1月5日（月）予定（当選者のみにメールまたは電話で連絡） 就業日時: 2026年1月14日（水） 17:00 - 19:00（2時間程度） 就業場所: めぐろパーシモンホール 大ホール（東京都目黒区） 給与: 時給25,000円（日給50,000円）＋交通費全額支給 募集人数: 1名（就業者＋1名まで同伴可能） 特典: イベントご招待（2名様）＆岡本選手の直筆サイン
※当選後のキャンセルはできませんので、応募前に必ずスケジュールを確認してくださいね。
「超バイト」の仕掛け人「シェアフル」ってどんなアプリ？
今回の「超バイト」企画を運営しているのは、シェアフル株式会社が提供するスキマバイトアプリ『シェアフル』です。
スキマ時間を価値に変えるマッチングサービス
『シェアフル』は、「スキマ時間を価値に変える」をビジョンに掲げ、「短時間だけ働きたい個人」と「この日・この時間だけ人手が欲しい企業」をスマートフォンアプリでマッチングするサービスです。履歴書や面接なしで気軽に働ける手軽さが人気を集め、現在では1,100万人以上が利用する（※2025年10月時点）国内有数のスキマバイトプラットフォームに成長しています。飲食や小売、軽作業はもちろん、ExcelやPowerPointといった専門スキルを活かせる仕事まで、多様な求人が揃っているのが特徴です。
なぜ「超バイト」が生まれたのか？
「超バイト」は、『シェアフル』が提供する数ある求人の中でも、特に「ユーザーが自分のスキマ時間に、普段では経験できないような特別な体験をしてほしい」という想いから生まれた企画です。単なる収入を得る手段としてだけでなく、「はたらく」ことを通じて人生が豊かになるような、忘れられない思い出を作る「きっかけ」を創出しようとしています。今回は岡本和真選手というプロ野球界のトップランナーとの共演ですが、過去にも様々なジャンルの「超バイト」が実施されてきました。
岡本和真選手プロフィール
ここで改めて、今回の主役である岡本和真選手についてご紹介します。氏名: 岡本 和真（おかもと かずま） 出身地: 奈良県五條市 経歴: 読売ジャイアンツ所属の内野手、外野手。右投右打。 特筆すべき記録: プロ野球史上最年少（22歳）で3割・30本塁打・100打点を達成。2018年から2023年にかけて6年連続シーズン30本塁打を達成。球界を代表するスラッガーとして、その存在感は抜群です。
最後に：今すぐ夢への一歩を踏み出そう！
プロ野球選手の代打を務めるという、非日常的な体験。高額な報酬と豪華特典、そして何より、憧れの岡本和真選手と同じイベント空間で特別な役割を担えるという経験は、お金には換えられない価値があるでしょう。
応募期間は2026年1月4日（日）までと迫っています。「少しでも興味がある」「人生で一度くらいはこんなサプライズ体験をしてみたい」と感じた方は、ぜひこのチャンスを逃さず、今すぐ『シェアフル』アプリをチェックしてみてくださいね！
あなたのスキマ時間が、最高の思い出に変わるかもしれません。
