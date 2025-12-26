ファッションとモビリティ、一見交わらないようでいて、実は深い共鳴が生まれることがあります。今回、JEANASISとHondaが奇跡のコラボを実現！名車「プレリュード」を大胆にあしらったスウェットやロゴフーディは、あなたの日常に洗練されたスポーティーさをプラスしてくれるでしょう。この組み合わせ、本当に期待以上でした！

ストリートに蘇る名車「プレリュード」！JEANASISが仕掛ける衝撃コラボ

ストリートファッション界に、あの「Honda（ホンダ）」との衝撃的なコラボレーションアイテムが登場します！ファッションブランド「JEANASIS（ジーナシス）」が、日本が世界に誇る自動車メーカー、ホンダとのタッグを発表。特に、かつて一世を風靡した名車「プレリュード」を大胆にデザインに落とし込んだアイテムは、車好きはもちろん、ファッション感度の高い方も見逃せないはずです。

JEANASISのクールな世界観と、ホンダが持つ革新性や歴史がどう融合するのか、非常に興味をそそられます。これは単なるロゴTシャツではありません。世代を超えて愛されるホンダの「ものづくり」への情熱と、JEANASISが提案する「シャープで洗練されたファッション」が見事に調和した、まさに「カルチャーとファッション」を楽しむためのアイテムと言えるでしょう。いったいどんなアイテムが登場するのでしょうか？ その魅力と詳細に迫ります！

レジェンド級コラボアイテムを徹底解剖！

今回のコラボレーションで登場するのは、以下の2型です。どちらもジェンダーレスに楽しめるデザインで、日々のコーディネートに「遊び心」と「本物の魅力」を加えてくれること間違いなし！

1. ホンダ「プレリュード」を纏う！ スウェットプルオーバー

商品名： スウェットプルオーバー

ホンダの数ある名車の中でも、特にアイコニックな存在である「プレリュード」がグラフィックに！ 1978年の初代モデルから、ヴィンテージ感あふれるイラストまで、カラーごとに異なるデザインが施されているのが特徴です。

選ばれた「プレリュード」は、ホンダが世界に送り出したスペシャリティカー。その流麗なフォルムと先進性は、今見ても色褪せない魅力があります。特に2025年9月に新型プレリュードが登場することで、さらに注目度が高まるのは確実。このタイミングでのヴィンテージデザインのアイテムは、まさに「今着たい」一枚です。スポーティーながらも、どこかレトロで上品な雰囲気が漂い、JEANASISらしいマニッシュなスタイルにも、意外とフェミニンなスカートにも合わせやすいでしょう。

名車グラフィックが施されたコラボアイテムとしては、非常に手頃な価格設定だと感じました。デザイン性だけでなく、ホンダの歴史を「着る」体験をこの価格でできるのは、コスパ抜群と言えるでしょう。

2. 大胆なロゴが映える！ ロゴショートフーディ

ブラック / グレー / レッドフリー

商品名： ロゴショートフーディ

ホンダのシンプルながらも力強いロゴを前面に大きくプリントしたフーディ。トレンドのショート丈で、これ一枚で旬のスタイリングが完成します。

「Honda」のロゴは、世界中のモータースポーツファンや車好きにとって特別な意味を持ちます。そのロゴを大胆に配したこのフーディは、まさに「着るホンダ愛」の表明！ ショート丈にすることで、カジュアルになりがちなフーディにモードなエッセンスが加わり、スタイルアップ効果も期待できます。ハイウエストのボトムスやスカートとの相性も抜群で、ストリートミックスからきれいめカジュアルまで、幅広いコーディネートに対応してくれるでしょう。

こちらもスウェットプルオーバーと同じく、このデザイン性とブランドバリューで8,250円はかなり良心的な価格設定。色違いで揃えるのもアリですね！

いつ、どこで手に入る？ 購入ガイド！

ブラック / レッドフリー

「早く手に入れたい！」と思っている方も多いのではないでしょうか？ 今回のコラボアイテムは、Web先行予約と通常販売の2つの機会があります。

販売スケジュール

いち早く確実に手に入れたい方は、この機会を絶対にお見逃しなく！ 年末年始のスペシャルな買い物になること間違いなしです。

店頭で実物を見て選びたい方、Web予約を逃してしまった方はこちら。

取り扱い店舗・オンラインストア

【WEB先行予約・通常販売共通】

* 公式WEBストアand ST

* ZOZOTOWN

【通常販売のみ】

* JEANASIS全国店舗

※各店舗の営業時間に準じます。実物を見て、試着して購入したい方は店舗へ！

※公式WEBストアand ST、ZOZOTOWNでの通常販売は2026年1月16日（金）正午販売開始予定です。

コラボの背景にある「共鳴」とは？

今回のコラボレーションは、単なる人気ブランド同士の協業ではありません。両者が持つ哲学や姿勢が深く共感し合った結果、実現したと私は考えます。

ファッションを「Play」するブランド「JEANASIS」

JEANASISは、「カルチャーとファッションを楽しむ」をブランドコンセプトに掲げています。「ぶれない強さの黒と、品のある白を軸に、シャープでこびない服を展開。マニッシュでクールなスタイルの中に、芯のある女らしさを表現」するブランドで、20～30代の女性をターゲットにしています。

今回のコラボでは、単にホンダのアイテムを作るだけでなく、JEANASISらしい洗練されたフィルターを通すことで、よりファッショナブルで日常に馴染むデザインへと昇華させています。

夢に向かって動き出す「Honda」

「自由な移動の喜びを創造するモビリティであらゆる可能性を拡張し、夢に向かって動き出そうとする人のパワーとなる。」これはホンダのブランドが目指す姿です。創業者の本田宗一郎氏の精神が宿る「ものづくり」への姿勢、そして常に革新と遊び心を追求し続ける企業文化は、世界中の人々にインスピレーションを与えてきました。

JEANASISがホンダの「ものづくり」に深く共感したという背景には、ファッションとモビリティという異なるジャンルながらも、共通の「創造性」と「挑戦」の精神があるからだと感じます。

ファッションで世界をワクワクさせる「アダストリアグループ」

JEANASISを展開する株式会社アダストリアは、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、40を超えるブランドを国内外に展開するファッションカンパニーです。グループミッションとして掲げる「“Play fashion!”」は、「ファッションを通じてすべての人の人生をワクワクさせ、世界的な影響力を持つマルチブランドカンパニーになる」という壮大な目標を表しています。

今回のホンダとのコラボも、この「Play fashion!」を体現する試みの一つと言えるでしょう。異なる分野の魅力を融合させ、新たな価値を創造することで、ファッションの楽しさをより多くの人々に届けています。

最後に：ファッションとカルチャーが交差する瞬間

今回のJEANASISとホンダのコラボアイテムは、単にクールな服を手に入れる以上の価値があります。それは、日本のものづくりが持つ誇りや歴史、そして未来への挑戦といった深い物語を、私たちの日常のファッションに取り入れることができるという喜びです。

2026年の元旦から始まる予約販売。あなたなら、どのプレリュードスウェットを選びますか？ それとも、力強いホンダロゴフーディでストリート感を演出しますか？

ぜひこの機会に、ファッションを通じてホンダの歴史とカルチャーを感じてみてください。きっと、いつものコーディネートがさらに特別なものになるはずです！

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。