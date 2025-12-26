「慎重になり過ぎるな」岡本和真争奪戦で下落待ちは御法度！？　米メディ…

岡本和真 最新情報

読売ジャイアンツに所属する29歳の岡本和真内野手は、今オフにポスティングシステムを利用してメジャー挑戦する。現時点で移籍先候補の一つであるボストン・レッドソックスに動きはない。しかし、あまりにも慎重すぎると好機を逃す可能性があると、米メディア『ボーソックス・インジェクション』が忠告した。

岡本のポスティング期限は来年1月4日（日本時間5日）であるため、村上宗隆内野手、今井達也投手に比べると、まだ時間的な余裕はある。

[sp_ad]

移籍先の最有力候補に挙がっているのはピッツバーグ・パイレーツで、すでに何度かオンライン会議を行った模様だ。

その一方でレッドソックスは様子見の段階にあり、岡本の獲得を躊躇している。

その理由として、同メディアは「近年NPBからMLBへ渡った打者の中に苦戦した例が続いたことで、各球団が日本人野手に大型契約を提示することに慎重になっている可能性もある。

その代表例が、現在レッドソックスの指名打者を務める吉田正尚だ。

日本で見せていたエリート級のコンタクト能力を、MLBではまだ十分に再現できていない。

村上も同じように適応に苦しむのではないかという不安が、資金力のある球団を躊躇させたのは確かだろう」との見解を示した。

その上で、岡本については「今季は肘の故障で69試合の出場にとどまったが、それでも打率.327／出塁率.416／長打率.598、15本塁打、wRC+210という圧倒的な成績を残した。

29歳の岡本は、村上に匹敵する長打力（2018～24年の平均本塁打数は年33.1本）を持ちながら、将来予測に伴う不安は遥かに少ない（2025年は四球率・三振率ともに11.3％）」と評価。

続けて「もしレッドソックスが、想定よりも有利な条件でこの日本人スターと手を組めるチャンスを狙っているなら、その機会を逃すのは愚策と言えるだろう」と指摘している。

【関連記事】

【了】