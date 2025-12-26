今井達也 最新情報

埼玉西武ライオンズからメジャー挑戦する27歳の今井達也投手は、複数のMLB球団から興味を示されている。ただ、ポスティング公示される前と比べ、悲観的な見方が広がっているようだ。最終的にどこかのチームへ行く可能性は高いものの、大型契約は期待薄になっていると米メディア『アラウンド・ザ・フォグホーン』が報じている。

現時点でニューヨーク・ヤンキースとシカゴ・カブスが移籍先の最有力候補と考えられているが、ヤンキースについてはアーロン・ブーン監督が一度も面談していないことを明かし、消極的な姿勢を見せていた。

[sp_ad]

カブスにも動きは見られず、1億5000万ドル（約234億円）から2億ドル（約312億円）と予想される契約金がネックになっていると見られている。

それだけでなく、同メディアによると「そもそも今オフ、フリーエージェント（FA）市場で大金を投じようとする球団自体が少ない。

ロックアウトの可能性や、それに伴う不透明感が、FA市場の停滞を招いている理由の一つかもしれない」という。

そのような状況の中で来年1月2日（日本時間3日）の期限が迫っており、残り10日を切った。

それでもシカゴ・ホワイトソックスと期限間近で契約した村上宗隆内野手のように急転直下で事態が動く可能性はある。

同メディアは「サンフランシスコ・ジャイアンツも過去に今井をスカウティングしており、先発ローテーションにも補強の必要性がある。

当初は有力候補と見られていたが、要求額が想定を超えたことで一度距離を置いた。

同様の動きを見せている球団は他にも多く、それが未だ契約がまとまらない理由でもある。

もし要求額がジャイアンツの評価に近づけば、再び交渉に加わる可能性は十分にある」と伝えている。

【関連記事】

【了】