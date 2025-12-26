お肉が好きすぎる店主が営む「川合精肉店」が福島県田村市のふるさと納税返礼品提供事業者に選ばれた理由とは?

福島県中通り地方の阿武隈(あぶくま)高原に位置する田村市(たむらし)は、美しい青空と緑豊かな自然に恵まれ、平安時代の武将「坂上田村麻呂」の伝説が多く残る、歴史と文化の薫る高原都市。四季折々に開催されるさまざまな祭りやイベントが魅力の一つです。

今回は、田村市にふるさと納税返礼品を提供する老舗のお肉屋さん「川合精肉店」と、ふるさと納税返礼品を紹介していきます。

お肉が好きすぎる店主が受け継ぐ田村市の返礼品提供事業者「川合精肉店」について

有限会社 川合精肉店

・福島県田村市常葉町常葉字荒町66

店主が自ら食べて「おいしい」と感じた肉だけを提供している「川合精肉店」。お肉を愛する店主が受け継いだ老舗のお肉屋さんです。

自然豊かな福島県の精肉・ブランド肉を仕入れて販売しており、豚肉は福島県産豚肉上規格品、牛肉は国産牛の福島県産黒毛和牛(A3からA4ランク)のみという、強いこだわりをもっています。

厳しい品質管理と確かな技術をもとに、信頼・安心・安全をモットーとし、おいしく、品質管理の行き届いた商品を提供しているのも特徴です。

返礼品への想い

田村市のふるさと納税担当者からの提案により、ふるさと納税返礼品の提供を決めたという川合さん。

返礼品としては、福島牛、エゴマ豚、鶏肉、ラムチョップ、加工品(ハンバーグ、餃子)など、自慢のお肉製品を多彩に提供しています。黒毛和牛の食べ比べ定期便や、黒毛和牛とえごま豚が2種届く定期便もあり、心行くまで自慢のお肉を堪能できるのも魅力です。

ふるさと納税返礼品の提供事業者となり、「市外や、遠方の知人からも注文が入るきっかけになりました」と川合さんは嬉しそうに話してくれました。

「川合精肉店」の店主について

戦後間もない頃に始まった老舗の精肉店を守るため、20代で父から事業を継いだ川合達也さん。上質なものだけを熟練の職人と共に店主自らが目利きして提供することは、「川合精肉店」のこだわり。本質を守りながら店を継続させるために、手ぶらで楽しめる出張BBQ事業「LIVE BBQ」という新たな取り組みを始めました。

「LIVE BBQ」は、精肉店だからできるおいしい肉の見分け方や焼き方の説明のほか、五感をフルに使ったBBQで参加者を楽しませてくれる“食×エンターテイメント”です。

他にも川合さんは、牛肉を100% 使用した「牛めんちカツ」の開発など精力的に新しい事業に取り組んでおり、「今後はキッチンカーを利用したお惣菜の販売や、『LIVE BBQ』の認知度のさらなる向上を目指していきたい」と、意気込みを語ってくれました。

また、川合さんは、ステーキを焼く技術を競い、見た目や味の良さなど5項目で審査される「ヤンマー杯SCA Asiaアメリカンビーフステーキコンテスト」で、見事日本一を獲得したのだとか!

自治体からのメッセージ

川合精肉店さんは、田村市で60年以上愛され続ける「まちのお肉屋さん」です。店主が自ら食べて「おいしい」と思ったお肉だけを、ベテランの職人が丁寧に加工し提供しています。どのお肉も自信を持ってお届けできるので、ぜひ一度手に取っていただきたい産品です!

田村市のふるさと納税返礼品について

「川合精肉店」が提供している「福島牛」の切り落とし、ラムチョップを紹介します。田村市の中でも人気を誇る返礼品なのだそう。

黒毛和牛 福島牛 切り落とし

・内容量：【1】700g(350g×2パック)【2】1.4kg(700g×2パック)

・寄附金額：【1】1万5,000円【2】2万5,000円

一つ一つ厳選して仕入れた黒毛和牛の切り落としが届く返礼品です。すき焼きや牛丼、肉じゃがなどさまざまな料理で堪能できます。職人が丁寧に切り落としているので、「まるで切り落としではないクオリティ」との声が、担当者の元に多数届いているそうです。

ラムチョップ

・内容量：500g(約6～8本)～

・寄附金額：1万8,000円～

シンプルな味付けなのにクセになるラムチョップです。ラム独特のにおい軽減のため、内臓と接した骨の内膜をはがし、ハーブでマリネしてラムの香りを良い香りに整えているとのこと。オーブンで丸ごと焼くのがおすすめなのだそう。

今回は福島県田村市の返礼品提供事業者「川合精肉店」と、人気の返礼品を紹介しました。店主が自ら食べて「おいしい」と感じるお肉だけを提供しているお肉屋さん。店主のお肉愛による強いこだわりのもと、LIVE BBQや「牛めんちカツ」など、新しい事業にも積極的に取り組んでいる事業者です。気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてください。

ライター：マイナビふるさと納税担当者