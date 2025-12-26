「実績を考えると控えめ」村上宗隆獲得は計算された賭け！？　リスク抑え…

村上宗隆 最新情報

東京ヤクルトスワローズからポスティング公示された25歳の村上宗隆内野手は21日（日本時間22日）、シカゴ・ホワイトソックスと2年契約を結んだ。この一連の取引は、ホワイトソックスにとって計算された賭けになると、米メディア『ザ・バレー・ヴァンガード』が報じている。

ホワイトソックスは過去に3度ワールドシリーズ優勝を果たしたことがある古豪だが、近年では3年連続で100敗以上を喫するほど低迷していた。

[sp_ad]

ア・リーグ中地区で最下位に沈むことが恒例となったため、市場においても優勝候補に比べると、魅力的ではない球団と言えるだろう。

しかし、村上はホワイトソックスを選択。

しかも当初予想されていた長期契約で1億ドル（約156億円）以上ではなく、それを遥かに下回る2年総額3400万ドル（約53億円）という条件だった。

この一報を受け、同メディアは「より大きな契約を予想していた多くのアナリストを驚かせた。

金額以上に、村上の加入は国際的な注目を呼び込んでいる。

打線の中核候補をもたらし、再建期にありオーナー交代の噂もあるチームに新たな物語を与えるだろう。

表面的に見れば、この年俸は村上の実績を考えると控えめだ。

今回の契約は、市場の慎重さとチーム戦略が交差した結果として際立っている」と驚愕している。

ホワイトソックス側から見れば、リスクを最小限に抑えつつ本格的な戦力になり得る補強と言えそうだ。

同メディアは「この契約は、国際的スターが必ずしも予測通りのフリーエージェント市場をたどるわけではなく、球団が上振れの可能性と財務的な慎重さのバランスを取っていることを改めて示している」と伝えている。

【関連記事】

【了】