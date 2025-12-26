クリスタル・パレスを率いるオリヴァー・グラスナー監督が、今季限りで同クラブを去るようだ。25日、移籍市場に詳しいファブリツィオ・ロマーノ氏が伝えている。

現在51歳のグラスナー監督は、2024年2月からクリスタル・パレスの監督に就任すると、昨季はチームを初のFAカップ優勝に導き、今年8月にはFAコミュニティ・シールドを制覇。同監督が指揮する今季のクリスタル・パレスは、第17節までを終えた時点でプレミアリーグ8位に位置し、来季の欧州カップ戦の出場権も視野に捉えている。

そのグラスナー監督は、クリスタル・パレスとの契約が2026年6月までとなっており、その去就に注目が集まっていた。だが、ロマーノ氏によると、同監督はクリスタル・パレスと新たな契約を結ばず、今季限りで退団する見込みだという。また、退団した場合は複数のクラブが同監督の招へいに動くとも伝えられている。

なお、グラスナー監督の退団は、日本代表MF鎌田大地の去就にも影響を与える可能性がある。これまで、現行の契約が2026年6月限りとなっている鎌田は、クリスタル・パレスと契約延長に向けた交渉を始めたと報じられてきた。その契約延長の実現を左右する要素として、フランクフルト時代からの恩師である同監督の去就が挙げられていた。鎌田は来季もクリスタル・パレスでプレーを続けるのか、注目が集まるところだ。

【ハイライト動画】アーセナルvsクリスタル・パレス