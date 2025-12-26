抹茶ブランドのMatchaeologist(マッチャオロジスト)は12月3日、新しいセレモニアル抹茶ブレンドとして「Maya Ceremonial Matcha 20g」(3,629円)を公式オンラインストアにて発売した。

「Maya Ceremonial Matcha 20g」(3,629円)

同商品は、京都・宇治で手摘みされた茶葉を使用し、臼で丁寧に挽き上げたセレモニアル抹茶。

"毎日飲める抹茶"として、軽やかで、後味がすっと引く飲み心地にこだわり、ほのかな酸味を含んだクリーンな味わいに仕立てている。