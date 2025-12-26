フジテレビの動画配信サービス・FODでは、『めざましテレビpresents cinema bird in 奥能登―齊藤工と移動映画館の11年―』を、26日から独占配信している。

『めざましテレビpresents cinema bird in 奥能登―齊藤工と移動映画館の11年―』

この番組は、劇場体験を届ける移動映画館「cinema bird(シネマバード)」によって、2025年10月4日に石川県奥能登・珠洲市のラポルトすずで開催された「cinema bird in 石川県奥能登」に密着したドキュメンタリー。

cinema birdは2014年に宮城県石巻市の初開催を皮切りに、福島や熊本、北海道や愛媛などの被災地を中心に、お寺や体育館といった様々な場所を1日だけ映画館にし、体験型のエンターテインメントを届けてきた。

2024年1月1日、能登半島地震で甚大な被害を受けた石川県・珠洲市。震災によって、建物だけでなく、かつて人々が集っていた映画館も姿を消した。その奥能登の地で、“一生に一度の劇場体験”を開催。今回、町の賑わいの象徴だった映画館の記憶と、解体中に見つかった映写機を“再興のシンボル”に、奥能登で劇場体験の灯がよみがえる。

齊藤工 コメント

「私のライフワークであるcinema birdという移動映画館プロジェクトが、なんとめざましテレビさんのお力添えにより、この度FODさんにて特別番組が配信されることになりました。2014年に被災地に映画館をという思いから始まったプロジェクトなのですが、現時点の集大成として、今までの様々な思い出と共にひとつの映像作品として詰め込まれた作品が配信されますので、ぜひ皆様、気軽にこの活動に触れていただけたらと思います。鳥のように自由に。齊藤工でした」

移動映画館「cinema bird(シネマバード)」概要

俳優・齊藤工の発案のもと劇場体験の少ない子供たちや劇場のない地域の方々に、「同じ空間で感動を共有する」劇場体験を届けることを目的に、2014年より始動したプロジェクト。過去には、宮城県石巻市、福島県広野市、大分県豊後大野市、福島県南相馬市、熊本県山鹿市、沖縄県うるま市、北海道むかわ町、東京都江戸川区、富山県南砺市などで開催をしてきた。また2020年10月、コロナ禍において何よりも安全な方法で、地域の人すべてをエンターテイメントで幸せにすることは何かを考え、開催地東京都江戸川区の医療従事者とその家族を招待した初の「ドライブインシアター」を開催。2022年には、コロナ禍に日本のインフラを支える空港職員の皆さまを招待し、羽田空港のエアライン格納庫にて開催。2023年には、公衆衛生の礎を築いた北里柴三郎が生まれ育った地・熊本県小国町にて医療従事者らを招待し開催。そして2024年3月には、1月1日に発生した能登半島地震の被災地である石川県志賀町にて地元住民を招待して開催。同年9月、初の四国地方開催として平成30年7月豪雨の被災地である愛媛県西予市地元住民を招待して開催した。さらに同年、文化活動で優れた功績を上げた人や団体に贈られる「令和6年度文化庁長官表彰」を団体受賞。

