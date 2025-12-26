元プロ野球選手で野球解説者の五十嵐亮太氏が、YouTubeチャンネル『イガちゃんねる 〜五十嵐亮太の人生は旅だ〜』で22日に公開された動画に出演。ホワイトソックスへの入団が決まった村上宗隆の契約が「すごくいい」と思う理由を述べた。

村上宗隆

2年総額3400万ドルの条件「僕の中ではすごくいいと思ってる」

22日、ホワイトソックスとの契約が発表された村上。契約期間は当初の予想よりも短い2年間で、総額3400万ドルとなった。

五十嵐氏は、2年総額3400万ドルという条件について「なんか周りの予想を下回っている感じはするんだけど、でも僕は契約内容はいいと思ってます」とコメント。

その理由として挙げたのが、同じ三塁手であるドジャースのマックス・マンシーの年俸で、「マンシーが新たに契約して1000万ドル」「マンシーの今年の成績を見ると、2割台中盤で、OPSが.800を超えているんです。ホームランも19本なので」「マックス・マンシーよりもはるかに上の、10億円近く上回った契約を結んでるんです。これって結構期待高くないですか?」と評価した。

また、契約年数が2年にとどまった点についても「これはね、たぶん村上がそうしたかったなと思う」「長くやるより、短くでもいい契約内容にするってことを望んだってことは、2年が終わった時とか、その先になった時FAっていうのが見えてくるじゃないですか。そこを見据えてあえて2年契約にしたんだろうな」と推察。

さらに、再建中のチーム事情にも触れ、「使われる、絶対に使い続けてくれるだろうっていうのは村上にとってメリットがある」と強調。「年俸もいいし、自分が頑張れるって思える条件で、なおかつ使ってくれるっていうのが揃ってるので、僕の中ではすごくいいと思ってる」と自身の印象を明かしていた。