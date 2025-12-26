AOKIが展開する『ORIHICA』は、今春、新入学・新社会人を迎えるフレッシャーズに向けた特別ムービーを制作。今回の応援ムービーでは、4人組バンド「SEKAI NO OWARI」の『最高到達点』を採用し、あらたなステージへ踏み出すフレッシャーズの門出を後押しする。動画は12月15日よりORIHICA特設ページにて公開している。

今回の応援ムービーは「ジブンで、選ぶ。ジブンを、選ぶ」をキーメッセージとして、新しい挑戦の始まりをテーマとしている。高校卒業直後の戸惑いから始まり、大学生活、就職活動、そして社会人としての一歩を踏み出すまで、日常を経て成長していく2人の姿をストーリー仕立てで描く。

同ムービーでは「きちんとする」ことの意味を再定義。茅島みずきさん演じる女性は 「きちんとしなさいって、無理して頑張ることだと思ってた。」「けど、それってひとつひとつの出会いを大切にしなさいってこと。」と、周囲との関わりに触れ、藤原大祐さん演じる男性は 「きちんとしなさいって、めんどくさいなって思ってた。」「けど、それって自分を大事にしなさいってこと。」と、多様性の時代の中で自分自身を見つめ直す等身大の姿を表現している。